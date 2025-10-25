Губернатор Шумков заявил о новых рекордах Курганской области
Курганские аграрии добились рекордных результатов по сбору зерновых и масличных
О новых рекордах Курганской области заявил губернатор Вадим Шумков. Он сообщил о достижениях курганских аграриев. Об этом глава региона написал в соцсетях.
«Наши аграрии, по оперативной информации департамента АПК, перевалили за 2 млн тонн по сбору зерновых и зернобобовых. С масличными рассчитываем на результат под 2,5 млн тонн. А это практически рекорд», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».
Он поблагодарил земляков за труд, а также отметил достижения в промышленном производстве. По словам губернатора, за девять месяцев темпы роста промышленного производства в регионе составили 123,8%. Такие цифры указывают на то, что Курганская область сохраняет первое место в стране по этому показателю.
Ранее в 2024 году в Курганской области собрали 2,3 миллиона тонн зерна, а рост сельскохозяйственного производства составил 14%. В этом году аграрии уже преодолели первый миллион тонн в ходе уборочной кампании и продолжают устанавливать новые рекорды, что ранее отмечал губернатор Вадим Шумков, поздравляя работников отрасли и подчеркивая вклад региона в поставки экологически чистой продукции на рынок.
