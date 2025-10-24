Курганцы отдают бесплатно телевизоры, стенки и ковры
25 октября 2025 в 01:53
Ковры предлагают забрать в Кургане
Горожане в Кургане просят забрать бесплатно старые исправные телевизоры, ковры и мебельные стенки в хорошем состоянии. Об этом говорится в объявлениях.
«Отдам стенку даром, самовывоз в шестом микрорайоне. Предлагаю телевизор бесплатно в рабочем состоянии — находится за городом. Отдам ковры, живу в центре Кургана», — сообщается в объявлениях.
Также курганцы предлагают забрать посуду, одежду и детские игрушки. Один из горожан отдает даже дом под разбор в Северном микрорайоне.
Комментарии (1)
- Жанна25 октября 2025 05:35Это нормально - может другим надо.
