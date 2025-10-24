Курганцы отдают бесплатно телевизоры, стенки и ковры

Ковры предлагают забрать в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горожане в Кургане просят забрать бесплатно старые исправные телевизоры, ковры и мебельные стенки в хорошем состоянии. Об этом говорится в объявлениях.

«Отдам стенку даром, самовывоз в шестом микрорайоне. Предлагаю телевизор бесплатно в рабочем состоянии — находится за городом. Отдам ковры, живу в центре Кургана», — сообщается в объявлениях.