В мэрии пообещали отремонтировать самую разбитую дорогу в Кургане. Фото

24 октября 2025 в 22:32
Дорогу починять в следующем году в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорогу на улице Луговой в центре Кургана планируется отремонтировать в следующем году. Об этом говорится в ответе горожанам, которые жаловались на ямы и ухабы, угрожающие безопасности движения.

«Вопрос улучшения эксплуатационных качеств грунтовой дороги на улице Луговая вдоль дома №18 по улице Пушкина будет рассмотрен в 2026 году», — сообщается в ответе на сайте «Обратись». Уточняется, что в 2025 году строительный сезон уже заканчивается.

Разбитая дорога на улице Луговой в Кургане

Фото: сайт «Обратись»

Ремонт дорог в Кургане проводится ежегодно в рамках долгосрочной программы развития транспортной инфраструктуры, которую реализуют региональные власти. За последние семь лет в области обновили 2 750 километров дорог.

Комментарии (4)
  • 45
    24 октября 2025 23:36
    Если сравнивать наши дороги с ближайшими городами, то у нас они самые нормальные.
  • Миша
    24 октября 2025 23:34
    Ну все, ремонт дороги включи в план на будущий год, осталось дело за малым - дождаться, когда начнут ремонтные работы
  • Гость
    24 октября 2025 23:33
    Дороги в Кургане стали на много лучше. Это факт
  • Евгений
    24 октября 2025 22:34
    Надо сделать - это самый центр города.
