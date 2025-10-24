Дорогу починять в следующем году в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорогу на улице Луговой в центре Кургана планируется отремонтировать в следующем году. Об этом говорится в ответе горожанам, которые жаловались на ямы и ухабы, угрожающие безопасности движения.

«Вопрос улучшения эксплуатационных качеств грунтовой дороги на улице Луговая вдоль дома №18 по улице Пушкина будет рассмотрен в 2026 году», — сообщается в ответе на сайте «Обратись». Уточняется, что в 2025 году строительный сезон уже заканчивается.

Разбитая дорога на улице Луговой в Кургане Фото: сайт «Обратись»