В мэрии пообещали отремонтировать самую разбитую дорогу в Кургане. Фото
Дорогу починять в следующем году в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Дорогу на улице Луговой в центре Кургана планируется отремонтировать в следующем году. Об этом говорится в ответе горожанам, которые жаловались на ямы и ухабы, угрожающие безопасности движения.
«Вопрос улучшения эксплуатационных качеств грунтовой дороги на улице Луговая вдоль дома №18 по улице Пушкина будет рассмотрен в 2026 году», — сообщается в ответе на сайте «Обратись». Уточняется, что в 2025 году строительный сезон уже заканчивается.
Разбитая дорога на улице Луговой в Кургане
Фото: сайт «Обратись»
Ремонт дорог в Кургане проводится ежегодно в рамках долгосрочной программы развития транспортной инфраструктуры, которую реализуют региональные власти. За последние семь лет в области обновили 2 750 километров дорог.
- 4524 октября 2025 23:36Если сравнивать наши дороги с ближайшими городами, то у нас они самые нормальные.
- Миша24 октября 2025 23:34Ну все, ремонт дороги включи в план на будущий год, осталось дело за малым - дождаться, когда начнут ремонтные работы
- Гость24 октября 2025 23:33Дороги в Кургане стали на много лучше. Это факт
- Евгений24 октября 2025 22:34Надо сделать - это самый центр города.