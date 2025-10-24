Логотип РИА URA.RU
В Кургане загорелся дом на улице Ленинградской

24 октября 2025 в 23:23
Возгорание ликвидировали в Кургане (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели потушили пожар в доме на улице Ленинградской в Кургане. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«Пожар в доме на улице Ленинградская тушили десять специалистов и три единицы техники. Предварительная причина: аварийный режим работы электросети или электрооборудования», — отмечается в telegram-канале ведомства.

Ранее в Кургане в микрорайоне Рябково спасатели тушили пожар в жилом доме на улице Попова, причиной которого, по предварительным данным, стало неисправное электрооборудование. Тогда пострадавших не было, один человек эвакуировался самостоятельно, а ущерб от происшествия уточнялся.

Комментарии (2)
  • Жанна
    25 октября 2025 01:57
    Электропроводка, печи, оборудование, неосторожное курение и газ иногда бывает тоже - вот и причины.
  • Иван
    25 октября 2025 00:22
    Главное все живы.
Добавить комментарий
