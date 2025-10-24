В Кургане загорелся дом на улице Ленинградской
Возгорание ликвидировали в Кургане (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Спасатели потушили пожар в доме на улице Ленинградской в Кургане. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«Пожар в доме на улице Ленинградская тушили десять специалистов и три единицы техники. Предварительная причина: аварийный режим работы электросети или электрооборудования», — отмечается в telegram-канале ведомства.
Ранее в Кургане в микрорайоне Рябково спасатели тушили пожар в жилом доме на улице Попова, причиной которого, по предварительным данным, стало неисправное электрооборудование. Тогда пострадавших не было, один человек эвакуировался самостоятельно, а ущерб от происшествия уточнялся.
- Жанна25 октября 2025 01:57Электропроводка, печи, оборудование, неосторожное курение и газ иногда бывает тоже - вот и причины.
- Иван25 октября 2025 00:22Главное все живы.