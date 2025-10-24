В Кургане загорелся дом на улице Ленинградской

Возгорание ликвидировали в Кургане (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели потушили пожар в доме на улице Ленинградской в Кургане. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«Пожар в доме на улице Ленинградская тушили десять специалистов и три единицы техники. Предварительная причина: аварийный режим работы электросети или электрооборудования», — отмечается в telegram-канале ведомства.