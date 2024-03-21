21 марта 2024

В Ханты-Мансийске решили перестроить площадь аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, аэропорт ханты-мансийск, юграавиа
Привокзальную площадь аэропорта Ханты-Мансийска реконструируют Фото:

В Ханты-Мансийске планируют перестроить привокзальную площадь аэропорта. На территории рассчитывают увеличить парковку из-за роста пассажиропотока.

«В связи с развитием окружной столицы и увеличением численности населения, пассажиропоток аэропорта растет. По сравнению с показателями 2019 года, он увеличился на 14%. Имеющаяся парковка не справляется с нагрузкой», — говорится в telegram-канале мэрии «Ханты-Мансийск онлайн».

Концепцию реконструкции уже начинают готовить. Кроме привокзальной площади, она затронет подъездные пути к аэропорту.

Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Нижневартовска тоже начались работы по реконструкции. Помимо модернизации зданий аэровокзала, здесь обновят оборудование и технику.

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В Ханты-Мансийске планируют перестроить привокзальную площадь аэропорта. На территории рассчитывают увеличить парковку из-за роста пассажиропотока. «В связи с развитием окружной столицы и увеличением численности населения, пассажиропоток аэропорта растет. По сравнению с показателями 2019 года, он увеличился на 14%. Имеющаяся парковка не справляется с нагрузкой», — говорится в telegram-канале мэрии «Ханты-Мансийск онлайн». Концепцию реконструкции уже начинают готовить. Кроме привокзальной площади, она затронет подъездные пути к аэропорту. Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Нижневартовска тоже начались работы по реконструкции. Помимо модернизации зданий аэровокзала, здесь обновят оборудование и технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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