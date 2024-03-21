В Ханты-Мансийске решили перестроить площадь аэропорта

В Ханты-Мансийске планируют перестроить привокзальную площадь аэропорта. На территории рассчитывают увеличить парковку из-за роста пассажиропотока.
«В связи с развитием окружной столицы и увеличением численности населения, пассажиропоток аэропорта растет. По сравнению с показателями 2019 года, он увеличился на 14%. Имеющаяся парковка не справляется с нагрузкой», — говорится в telegram-канале мэрии «Ханты-Мансийск онлайн».
Концепцию реконструкции уже начинают готовить. Кроме привокзальной площади, она затронет подъездные пути к аэропорту.
Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Нижневартовска тоже начались работы по реконструкции. Помимо модернизации зданий аэровокзала, здесь обновят оборудование и технику.
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