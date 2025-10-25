Женщинам с колясками приходится ждать помощи возле подъезда, чтобы попасть внутрь или выйти Фото: Ольга Тарарина, URA.RU

В многоэтажном доме по адресу: улица Строителей, дом 2/1 в Мегионе (ХМАО) второй день продолжается ремонт лестницы, ведущей в единственный подъезд. Жильцы обеспокоены безопасностью: проход полностью залит бетоном, для временного входа установлена шаткая доска, а вокруг торчат металлические штыри. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.

«В подъезд сложно зайти, да и опасно. Доска, по которой мы ходим, шатается, вокруг торчат штыри, и так уже вторые сутки. Бетон не застывает из-за холода, ремонтируют как хотят», — рассказала жительница корреспонденту URA.RU. Она также уточнила, что обращалась в местный ЖЭК, где ей пояснили: работы выполняет управление капитального строительства (УКС) для маломобильных граждан.

По словам женщины, особенно остро проблема стоит для родителей с детскими колясками и маломобильных граждан. Люди опасаются травм в условиях ремонта, который проходит при низких осенних температурах. По их словам, специалисты не организовали безопасный временный проход и не предупредили о сроках завершения работ.

Продолжение после рекламы

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Мегиона с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили представители УКС, ремонтные работы в доме проводятся в рамках мероприятий, направленных на повышение доступности и комфортности передвижения инвалидов. Для того чтобы сделать пандус, необходимо было произвести выравнивание пола входной группы, обновить ступени, ведущие в подъезд дома.

«Чтобы не затягивать процесс, подрядчик провел подготовительные работы по заливке бетона за один раз, чтобы максимально сократить период неудобства для передвижения жителей подъезда. Исходя из того, что других входов в подъезд дома нет, пришлось пойти на вынужденные меры», — сообщили специалисты.