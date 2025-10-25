Два слова Мерца заставили тысячи недовольных граждан выйти на улицы Германии

Слова Фридриха Мерца о мигрантах вынудили немцев выйти на протесты Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Около четырех тысяч человек приняли участие в демонстрации против канцлера Германии Фридриха Мерца в городе Билефельд (Северный Рейн — Вестфалия). Это произошло после того, как канцлер заявил, что проблема миграции зашита в «облике городов». Об этом сообщает Bild.

«Около четырех тысяч демонстрантов протестовали против канцлера Фридриха Мерца в Билефельде. Организация „Билефельдский альянс против правых“ призвала к демонстрации под девизом „Мы и есть городской облик!“ в знак протеста против недавних заявлений Мерца о городском облике и миграционной политике», — пишет издание. Акция прошла после высказываний главы правительства о проблеме миграции и «облике городов», которые вызвали резонанс в немецком обществе и парламенте.

Скандальное заявление Мерца было сделано на пресс-конференции на прошлой неделе. Он отметил, что «проблема миграции сохраняется в облике городов» Германии. От него потребовали объяснений, на что Мерц заявил: «Обратитесь к своим дочерям, если хотите понять, о чем речь». После этого его выступление подвергли резкой критике оппозиционные партии, правящая коалиция и представители общественности. Многим его слова показались расистскими и дискриминационными.

