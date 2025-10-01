В Германии задержали мужчин, которые могли планировать теракты против израильских учреждений

Трое подозреваемых в связях с ХАМАС задержаны в Берлине за подготовку терактов
В Германии задержали троих мужчин, планировавших теракты против израильских учреждений
В Германии задержали троих мужчин, планировавших теракты против израильских учреждений Фото:

В Берлине задержаны трое предполагаемых участников радикального движения ХАМАС, подозреваемых в подготовке терактов против израильских и еврейских учреждений в Германии. По данным следствия, мужчины активно добывали оружие и боеприпасы для совершения нападений, сообщила Генпрокуратура ФРГ.

«Речь идет о двух гражданах Германии и уроженце Ливана. Они подозреваются в членстве в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления, представляющего угрозу нацбезопасности. Как минимум с лета текущего года они занимались тем, что добывали для ХАМАС оружие и боеприпасы с целью совершения терактов против израильских или еврейских учреждений в Германии», — отметили в Генпрокуратуре ФРГ.

Деятельность задержанных была пресечена в результате оперативных мероприятий немецких спецслужб. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства готовившихся атак и возможные связи подозреваемых с международными террористическими сетями.

В Берлине свыше 60 тысяч человек приняли участие в акции протеста, направленной против военного противостояния в секторе Газа, сообщают Известия. По оценке организаторов, количество участников превысило 100 тысяч человек. В то же время берлинская полиция зафиксировала около 60 тысяч протестующих. Представитель полиции подчеркнул, что демонстрация прошла в целом мирно. Вместе с тем в полицейских архивах имеются сведения о задержаниях за нанесение ущерба имуществу — некоторые участники акции наносили на городские улицы протестные надписи.

