Кадыров заявил о спасении бойца ВСУ от голодной смерти под Курчалоем

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пленении бойцом батальона «Запад-Ахмат» военнослужащего ВСУ. По его словам, украинец был спасен от голодной смерти и впоследствии его включат в обменный фонд.

«Очередное пополнение обменного фонда организовали бойцы батальона „Запад-Ахмат“ Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством <...> Рустама и Исмаила Агуевых. В этот раз „новобранец“ — Суровых Петр, представитель 57-й бригады, пехотинец. Родом из Днепропетровска, теперь он временно сменил географию и род деятельности», — написал Кадыров в telegram-канале.

Как отметил глава республики, украинский солдат рассказал, что его командиры покинули личный состав и укрылись по окрестным населенным пунктам, оставив подчиненных самостоятельно решать возникшие проблемы. По словам Кадырова, в этом нет ничего удивительного. Судя по внешнему виду пленного, ситуация с питанием в украинской армии, как и с остальным обеспечением, оставляет желать лучшего. Фактически, бойцы «Ахмата» уберегли его от неизбежного голода. У этого военнослужащего теперь есть шанс получить полноценное питание, возможность отдыха и время переосмыслить произошедшее, добавил Кадыров.

