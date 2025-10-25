Кадыров заявил о спасении бойца ВСУ от голодной смерти под Курчалоем
Бойцы батальона «Запад-Ахмат» взяли в плен пехотинца ВСУ для пополнения обменного фонда
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пленении бойцом батальона «Запад-Ахмат» военнослужащего ВСУ. По его словам, украинец был спасен от голодной смерти и впоследствии его включат в обменный фонд.
«Очередное пополнение обменного фонда организовали бойцы батальона „Запад-Ахмат“ Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством <...> Рустама и Исмаила Агуевых. В этот раз „новобранец“ — Суровых Петр, представитель 57-й бригады, пехотинец. Родом из Днепропетровска, теперь он временно сменил географию и род деятельности», — написал Кадыров в telegram-канале.
Как отметил глава республики, украинский солдат рассказал, что его командиры покинули личный состав и укрылись по окрестным населенным пунктам, оставив подчиненных самостоятельно решать возникшие проблемы. По словам Кадырова, в этом нет ничего удивительного. Судя по внешнему виду пленного, ситуация с питанием в украинской армии, как и с остальным обеспечением, оставляет желать лучшего. Фактически, бойцы «Ахмата» уберегли его от неизбежного голода. У этого военнослужащего теперь есть шанс получить полноценное питание, возможность отдыха и время переосмыслить произошедшее, добавил Кадыров.
Ранее украинский военнопленный Евгений Радченко обратился к бойцам ВСУ с призывом прекратить сопротивление и сдаваться в плен, подчеркнув, что, по его мнению, нет смысла «умирать за интересы президента Украины Владимира Зеленского». В своем заявлении Радченко указал на существующие в рядах ВСУ проблемы, в частности на острый дефицит личного состава и ресурсов, несмотря на продолжающуюся мобилизацию, передает «Царьград».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
