Не превращайте квартиру в оранжерею: садовод рассказал, полезны ли овощи, выращенные на подоконнике

Выращивание овощей и зелени в домашних условиях становится все более популярным, особенно в холодное время года. Но насколько это полезно и рационально? Можно ли получить качественный урожай на обычном подоконнике? О тонкостях домашнего огородничества, его преимуществах и сложностях URA.RU рассказал известный садовод и руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Что можно вырастить на подоконнике в квартире

«Много вы чего-то не вырастите на подоконнике, потому что это достаточно сложно. Квартира и подоконник — это не лучшее место для домашнего огорода», — сразу предупреждает Андрей Туманов. Однако эксперт отмечает, что зимой есть один простой и эффективный способ получения свежей зелени — выгонка.

Выгонка — это процесс получения зелени из запасающих органов растений: луковиц, корнеплодов, клубней. Для этого используются питательные вещества, накопленные в самом растении, а не из почвы.

«Единственное, что вы можете зимой спокойно делать, это заниматься выгонкой. Вы берете лук, который у вас начинает прорастать. Или чеснок, петрушку, сельдерей. Можно выгнать свеклу на листочки», — поясняет садовод.

Польза домашней зелени

Зелень, выращенная методом выгонки, обладает высокой питательной ценностью. По словам эксперта, в зеленых листьях содержание витаминов значительно выше, чем в корнеплодах или луковицах.

«В зелени достаточно высокое содержание витаминов, выше, чем в самом корнеплоде или луковице. Особенно витамина С», — отмечает Андрей Туманов.

Исследования подтверждают: в зеленом луке содержится в три раза больше витамина С, чем в луковице, а в зимней петрушке — в пять раз больше, чем в летних корнях. Микрозелень содержит еще более высокую концентрацию полезных веществ — в ростках красной капусты, кориандра, амаранта много витамина С, ростки подсолнечника богаты витаминами группы В и витамином Е.

Экономическая выгода

Садовод обращает внимание на финансовую сторону вопроса: «Свежая зелень гораздо лучше и намного дороже, чем тот же самый лук. Можете посмотреть, сколько стоит лук и сколько стоит зелень лука? Иногда разница почти в 10 раз может быть».

Это делает выгонку не только полезным, но и экономически оправданным занятием, особенно в зимний период, когда цены на свежую зелень существенно возрастают.

Выгонка дома: простота выращивания

Главное преимущество выгонки — ее простота. «Земля не нужна особо. Любой абсолютно субстрат, питание растения получают не из земли, а именно за счет запасенных веществ», — объясняет эксперт.

Для выгонки подходят:

Репчатый лук (особенно многозачатковые сорта)

Чеснок

Корневая петрушка

Корневой сельдерей

Свекла (для получения молодых листьев)

«Можно даже в воде выгнать. Как раньше в баночку майонезную ставили луковицу, и прекрасно она гнала луковые перышки», — напоминает Туманов о самом простом способе.

Проростки — кладезь витаминов

Отдельного внимания заслуживают проростки. «Есть свои поклонники этих проростков. Действительно, в проростках намного выше содержание витаминов, биологически активных веществ, чем просто в семенах», — подтверждает садовод.

Пророщенные зерна пшеницы и сои содержат в 10 раз больше витаминов В, С и Е, чем обычные зерна. Такое питание особенно полезно людям с повышенным холестерином и диабетом.

Сложности полноценного огорода в квартире

А вот выращивание плодовых овощных культур — помидоров, огурцов, перца — на подоконнике Туманов считает нецелесообразным. «Выращивать домашний огород на так называемой светокультуре, подсвечивать лампами… Это достаточно трудоемкий процесс. Не каждый даже садовод-огородник сможет нормально наладить этот домашний огородик», — предупреждает эксперт.

Основные проблемы домашнего овощеводства:

Недостаток света. «В квартире слишком мало света. Тут обязательно должна быть подсветка. Надо регулировать световой день, световой поток. Это может быть достаточно накладно».

Сухой воздух. «В квартире достаточно сухой воздух. Для огорода он не очень подходит. При сухом воздухе, когда начинают работать батареи центрального отопления, может возникнуть много проблем».

Вредители. «Паутинный клещик может поселиться. Сухой воздух и повышенная температура — его любимые условия. А если он появился, через какое-то время сожрет все ваши посадки, с ним трудно бороться».

Невозможность применения препаратов. «Вы же не сможете никакие препараты использовать для борьбы с вредителями. Все-таки это квартира, не открытый грунт».

Особые условия для выращивания овощей дома

Для успешного выращивания овощей придется кардинально изменить микроклимат квартиры. «Вам придется регулировать влажность, повышать по максимуму. Вы можете просто превратить свою квартиру в оранжерею. А в оранжерее достаточно суровая влажность, не очень хорошо дышится», — предупреждает садовод.

Температурный режим тоже потребует корректировки: «Вам еще придется температуру понизить, потому что нормальный огород будет развиваться при температуре ниже, чем сейчас в городских квартирах. Если температура будет высокой, все будет тянуться, вытягиваться».

Качество домашних овощей

На вопрос о том, уступают ли овощи с подоконника огородным по полезным свойствам, эксперт отвечает: «Они не особо уступают. Там и витамины будут. Но как вы их будете выращивать? Какие условия создадите?»

Туманов проводит аналогию с тепличным производством: «Выращиваются же салаты зимой в оранжереях. Там все то же самое — субстраты, питательный раствор, дополнительное освещение, определенная температура. По вкусу все-таки отличается от открытого грунта. Но это лучше, чем ничего».

Практические рекомендации по выращиванию овощей дома

Для тех, кто все же решит заняться домашним огородничеством, важно учесть следующие моменты:

Освещение. Растения размещают на южных, юго-восточных или юго-западных окнах. Плодовым культурам требуется максимум света, зелени — меньше. Обязательно использование фитоламп для досвечивания.

Температура. После посадки первую неделю поддерживают температуру 14°С, затем повышают до 20-25°С днем. Ночью можно снижать до 15-18°С.

Почва. Для зелени подойдет смесь земли, торфа и песка (2:1:1) с добавлением удобрений. Для овощей требуется более сложный состав с добавлением навоза и фосфорных удобрений.

Полив. Используют воду комнатной температуры, для плодовых культур — теплую (22-25°С ). Важно не допускать ни пересыхания, ни переувлажнения почвы.

Выводы эксперта

«Если вы никогда не выращивали, не делали это, лучше не начинать. А начать именно с выгонки. Выгонка — это просто», — резюмирует Андрей Туманов.

Садовод подчеркивает: «Любая зелень зимой — хороша. В России зима длинная, поэтому любая зелень будет большим бонусом. Но важно соотнести, что в это вложено будет — сколько сил, средств, электроэнергии».