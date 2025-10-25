В Новом Уренгое простятся с ветераном боевых действий, который погиб на СВО

Василенко был отмечен государственными и ведомственными наградами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Скончался ветеран боевых действий и участник СВО Роман Василенко из Нового Уренгоя. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Василенко был отмечен государственными и ведомственными наградами за личное мужество и самоотверженность.

«Безвременно скончался участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Роман Василенко», — говорится в telegram-канале мэрии. Церемония прощания с героем пройдет 27 октября с 10:45 до 11:15.