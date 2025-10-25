В Москве наградили победителей Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
В финал премии «ШУМ» вышли 84 медиаспециалиста
В московском Национальном центре «Россия» объявили победителей и призеров Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Призовой фонд, составивший 12 миллионов рублей, был распределен между 36 молодыми медиаспециалистами, представляющими 19 регионов РФ. В этом году на участие было подано 15 тысяч заявок, а сообщество «ШУМ» насчитывает уже более 25 тысяч человек, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
«Но самое важное, что растет не только количество, растет качество. Это видно и по заявкам, и по профессионализму участников. Мы приняли решение, что в 2026 году в Красноярске на Международном фестивале молодежи, который проводится в соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, информационная дирекция будет сформирована из числа участников сообщества „ШУМ“», — заявил Кириенко. Его заявление приводится в документе пресс-службы «Росмолодежь», оно есть в распоряжении URA.RU.
Кириенко огласил имена лауреатов одной из номинаций премии
В рамках церемонии Сергей Кириенко огласил имена лауреатов специальной номинации «Страна Героев», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году защитника Отечества. Также руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров объявлял победителей в номинации «Семейные ценности». Он отметил, что с текущего года образовательные программы Центра развития молодежных медиа «ШУМ» интегрированы в нацпроект «Молодежь и дети». По его словам, современный «ШУМ» — это масштабная платформа для реализации медиапроектов, охватывающая такие сферы, как сельское хозяйство, промышленность, технологии и образование.
В структуре премии было представлено 12 тематических номинаций. Отдельный акцент был сделан на отраслевых медиа, освещающих значимые экономические и социальные вопросы, а также события в области здравоохранения, IT и образовательной сферы. Премия также отмечала молодых специалистов в рамках номинации «Яркий старт». В числе лауреатов отмечены как федеральные, так и региональные СМИ. В номинации «Первая полоса» победила проект о жизни иностранцев, переехавших в Россию, который транслировался на телеканале «Россия 24». В номинации «Голос региона» победителем признан проект «Ямолод» от автора из ЯНАО.
Те, кто занял первые места в номинациях, получили 600 тысяч рублей
Также были оглашены победители номинаций «Свои люди», «Медиазачет», «Достояние России», «Родной край», «Взгляд в будущее» и «Связующее звено». Обладатели первых мест получили финансовую поддержку в размере 600 тысяч рублей, вторых — 300 тысяч, третьих — 100 тысяч рублей. Помимо денежных призов, победителям вручены подарки от партнеров премии. Финалисты имеют возможность пройти стажировку в ведущих компаниях отрасли, а также доступ к профильным образовательным программам.
В заключительном этапе конкурса приняли участие 84 медиаспециалиста из 34 регионов страны. Всего на первом этапе было рассмотрено 15 тысяч заявок из 89 регионов России, причем 50 специалистов получили право на участие в отраслевых блог-турах. Такие поездки в Северную Осетию — Аланию, Челябинскую и Московскую области позволили участникам подготовить материалы о промышленности, аграрных технологиях, традициях и внутреннем туризме.
