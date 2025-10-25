В Москве наградили победителей Всероссийской молодежной премии «ШУМ»

В финал премии «ШУМ» вышли 84 медиаспециалиста Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В московском Национальном центре «Россия» объявили победителей и призеров Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Призовой фонд, составивший 12 миллионов рублей, был распределен между 36 молодыми медиаспециалистами, представляющими 19 регионов РФ. В этом году на участие было подано 15 тысяч заявок, а сообщество «ШУМ» насчитывает уже более 25 тысяч человек, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Но самое важное, что растет не только количество, растет качество. Это видно и по заявкам, и по профессионализму участников. Мы приняли решение, что в 2026 году в Красноярске на Международном фестивале молодежи, который проводится в соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, информационная дирекция будет сформирована из числа участников сообщества „ШУМ“», — заявил Кириенко. Его заявление приводится в документе пресс-службы «Росмолодежь», оно есть в распоряжении URA.RU.

Кириенко огласил имена лауреатов одной из номинаций премии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В рамках церемонии Сергей Кириенко огласил имена лауреатов специальной номинации «Страна Героев», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году защитника Отечества. Также руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров объявлял победителей в номинации «Семейные ценности». Он отметил, что с текущего года образовательные программы Центра развития молодежных медиа «ШУМ» интегрированы в нацпроект «Молодежь и дети». По его словам, современный «ШУМ» — это масштабная платформа для реализации медиапроектов, охватывающая такие сферы, как сельское хозяйство, промышленность, технологии и образование.

В структуре премии было представлено 12 тематических номинаций. Отдельный акцент был сделан на отраслевых медиа, освещающих значимые экономические и социальные вопросы, а также события в области здравоохранения, IT и образовательной сферы. Премия также отмечала молодых специалистов в рамках номинации «Яркий старт». В числе лауреатов отмечены как федеральные, так и региональные СМИ. В номинации «Первая полоса» победила проект о жизни иностранцев, переехавших в Россию, который транслировался на телеканале «Россия 24». В номинации «Голос региона» победителем признан проект «Ямолод» от автора из ЯНАО.

Те, кто занял первые места в номинациях, получили 600 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Также были оглашены победители номинаций «Свои люди», «Медиазачет», «Достояние России», «Родной край», «Взгляд в будущее» и «Связующее звено». Обладатели первых мест получили финансовую поддержку в размере 600 тысяч рублей, вторых — 300 тысяч, третьих — 100 тысяч рублей. Помимо денежных призов, победителям вручены подарки от партнеров премии. Финалисты имеют возможность пройти стажировку в ведущих компаниях отрасли, а также доступ к профильным образовательным программам.