Тайная жена, поздний сын и роль в «Невском»: 62 года со дня рождения Александра Саюталина

Александр Анатольевич Саюталин — российский актер театра, кино и телевидения Фото: Кинокомпания «Триикс медиа»

В воскресенье, 26 октября 2025 года, Александру Саюталину исполнилось бы 62 года. Актер, покоривший миллионы зрителей ролью генерала Арсеньева в сериале «Невский», всю жизнь тщательно скрывал личную жизнь. Только после его смерти в январе 2024 года выяснилось, что у него были жена и маленький сын. Подробнее о пути, судьбе, карьере и личной жизни актера — в материале URA.RU.

От поселка Шиморское до театральных подмостков: начало пути Саюталина

Александр Анатольевич Саюталин появился на свет 26 октября 1963 года в небольшом поселке городского типа Шиморское. Детство и юность будущего актера прошли в Эстонии, куда переехала его семья. В школьные годы Саша увлекался музыкой, часами играл на гитаре, выступал на концертах. О карьере актера тогда не помышлял.

Путь в профессию оказался случайным. После школы молодой человек долго искал себя, пока не увидел объявление о наборе в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Решение поступать пришло спонтанно, но оказалось судьбоносным — Саюталин поступил с первого раза.

В ЛГИТМиКе судьба свела его со звездными однокурсниками: Анастасией Мельниковой, Эвелиной Бледанс и дочерью Алисы Фрейндлих — Варварой. Учился под руководством мастера Игоря Владимирова, который позже стал его наставником в Театре имени Ленсовета.

Театральная карьера и первые шаги в кино Александра Саюталина

Александр Саюталин в сериале «Убойная сила-2» сыграл бизнесмена Константина Телятникова Фото: Кадр из фильма «Убойная сила-2», реж. Александр Рогожкин, Урсус-фильм по заказу ОРТ

После окончания института в 1990 году Саюталин сразу вошел в труппу Театра имени Ленсовета. На сцене играл в спектаклях «Любовь до гроба», «Завтра была война», «Ты и только ты». Особенно запомнилась публике его работа в постановке «Гусар из КГБ» — зрители подолгу не отпускали актера аплодисментами.

Параллельно с театром началась кинокарьера. Первое время снимался преимущественно в фильмах-спектаклях: «Ричард III» (1991), «Хранители» (1991), «А король-то голый» (1992), «Профессия миссис Уоррен» (1993).

Девяностые годы стали временем эпизодических ролей в популярных сериалах. Саюталин мелькал в «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе», «Бандитском Петербурге», «Агенте национальной безопасности». Роли были крошечными — иногда всего пара фраз, но актер никогда не халтурил, выкладываясь в каждом эпизоде.

Александр Саюталин: путь к большим ролям

Первой заметной работой стала роль следователя прокуратуры Виталия Никитенко в сериале «Черный ворон». После этого карьера пошла в гору. В 2004 году Саюталин сыграл бывшего капитана-сапера Григория Богорада в военном фильме «Господа офицеры». Эта роль определила его амплуа — актера стали приглашать на роли военных и силовиков.

Настоящий прорыв случился в 2010 году с выходом драмы «Медвежья шкура», где Саюталин исполнил главную роль отца, не видевшего дочь 16 лет. Работа показала драматический диапазон актера и его способность к глубокому психологизму.

Звездный час Саюталина в «Невском»

Александр Саюталин сыграл Евгения Арсеньева в сериале «Невский» Фото: Кадр из сериала «Невский», реж. Дмитрий Аверин (II), Павел Мак, Иван Мошняков, Арменак Назикян, Игорь Драка, Триикс Медиа

Пик популярности пришел с сериалом «Невский», где Саюталин создал образ генерала Евгения Александровича Арсеньева — харизматичного злодея, работающего на наркобарона. С 2014 года актер участвовал во всех семи сезонах проекта, став одним из самых запоминающихся антагонистов российского телевидения.

Для роли генерала актер консультировался с настоящими высокопоставленными офицерами, изучал их манеру держаться и принимать решения. Коллеги отмечали его полное погружение в образ. При этом в жизни Саюталин был полной противоположностью своим экранным злодеям — скромным и добрым человеком.

Тайная личная жизнь Александра Саюталина

Всю карьеру Александр Саюталин тщательно скрывал личную жизнь. На вопросы журналистов о семье не отвечал, в интервью говорил только о творчестве. Актер был настолько закрытым, что не вел социальные сети и крайне редко соглашался на интервью.

Шокирующая правда открылась только на похоронах 25 января 2024 года. Оказалось, что актер был женат на Евгении Черняк — фармацевте из Выксы, которая младше его на 16 лет. Незадолго до смерти актера у пары родился сын. Саюталин стал отцом в 60 лет, но насладиться отцовством не успел.

Соседи актера рассказали журналистам об этой тайной семейной жизни только после его ухода. Почему Саюталин так тщательно прятал свое позднее счастье — останется загадкой. Возможно, хотел защитить близких от публичности, а может, просто был очень закрытым человеком.





Александр Саюталин: добрый человек за маской злодея

Саюталин снимался в таких проектах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург» и др Фото: Кадр из фильма «Казанова», реж. Кирилл Белевич, Амедиа Продакшн

Земляки из Шиморского помнят совсем другого Сашу — простого парня, который приезжал в родной поселок, навещал всех родственников с подарками. Александр отлично играл на гитаре, особенно любил песни Высоцкого. Друзья вспоминают вечера у костра на берегу Оки, где актер пел бардовские песни.

В родном поселке Саюталин выступал с концертами в Доме культуры речников — без пафоса и звездности. Зрители были в восторге от близости настоящей телезвезды. При этом на съемочной площадке актер никогда не капризничал, не требовал особых условий. Режиссер Павел Прибыток вспоминал, что Саша полностью растворялся в профессии, его интересовала только возможность творить.

Болезнь и последние годы Александра Саюталина

Смерть актера наступила 22 января 2024 года после продолжительной болезни Фото: Кадр из фильма «Такси под прикрытием», реж. Станислав Шмелёв, Кинокомпания «Точка»

В последние годы здоровье актера заметно ухудшилось. После перенесенного коронавируса появились серьезные проблемы. Внимательные зрители заметили, что в шестом сезоне «Невского» Саюталин похудел и выглядел усталым. Но профессионализм не позволял ему подвести команду — он работал до последнего.

22 января 2024 года Александра Саюталина не стало. Ему было всего 60 лет. Кинокомпания «Триикс Медиа» сообщила о смерти после продолжительной болезни, не уточнив подробностей. Церемония прощания прошла в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте, после чего актера похоронили в родном Шиморском.

Фильмография Александра Саюталина

За 33 года в кино Александр Саюталин воплотил на экране десятки образов. Его фильмография насчитывает 99 проектов — символичное число, так как сотым должен был стать последний сезон «Невского», который актер не увидел. Главные работы актера: