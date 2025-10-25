С помощью дрона уже обследованы два труднодоступных участка Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямальские волонтеры продолжают поиски 65-летней Рафили Шамсадиновой, которая пропала 13 сентября в Муравленко (ЯНАО). К группе поисковиков присоединился оператор БПЛА из Ноябрьска, сообщили в официальной группе поисково-спасательного отряда «Ямал» во ВКонтакте.

«Работа продолжается на постоянной основе, и мы будем и дальше делать все возможное. Иногда кажется, что поиск стоит на месте, но это не так. Нам помогают и современные технологии. Приглашен оператор БПЛА из Ноябрьска, который обследует труднодоступные территории — „прочесал“ два квадрата площадью 500 на 500 метров, а это 458 снимков для последующего анализа», — говорится в сообщении отряда.

Поиски ведутся по плану: волонтеры осматривают территорию по квадратам под руководством координатора. Добровольцы распространяют ориентировки в соцсетях и анализируют информацию от горожан. Специалисты изучают снимки, полученные с высоты. Всего с начала поисков в операции были задействованы более 30 человек.

