К поискам пропавшей в сентябре пенсионерки в ЯНАО привлекли оператора БПЛА. Видео
С помощью дрона уже обследованы два труднодоступных участка
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ямальские волонтеры продолжают поиски 65-летней Рафили Шамсадиновой, которая пропала 13 сентября в Муравленко (ЯНАО). К группе поисковиков присоединился оператор БПЛА из Ноябрьска, сообщили в официальной группе поисково-спасательного отряда «Ямал» во ВКонтакте.
«Работа продолжается на постоянной основе, и мы будем и дальше делать все возможное. Иногда кажется, что поиск стоит на месте, но это не так. Нам помогают и современные технологии. Приглашен оператор БПЛА из Ноябрьска, который обследует труднодоступные территории — „прочесал“ два квадрата площадью 500 на 500 метров, а это 458 снимков для последующего анализа», — говорится в сообщении отряда.
Поиски ведутся по плану: волонтеры осматривают территорию по квадратам под руководством координатора. Добровольцы распространяют ориентировки в соцсетях и анализируют информацию от горожан. Специалисты изучают снимки, полученные с высоты. Всего с начала поисков в операции были задействованы более 30 человек.
Поисковый отряд «Ямал» обращается к гражданам с просьбой предоставить любую имеющуюся информацию о возможном местонахождении Рафили Шамсадиновой. Сообщить сведения можно по номеру горячей линии ПСО «Ямал»: 8-800-200-71-78.
