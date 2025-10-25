Трамп рассказал, о чем поговорит с Си Цзиньпином
25 октября 2025 в 23:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести переговоры с Си Цзиньпином, на которых будет рассмотрен вопрос сокращения объемов импорта российской нефти Китаем. Об этом он заявил в Белом Доме.
