Таиланд и Камбоджа подписали документ по решению конфликта в присутствии Трампа

В Малайзии подписана декларация между Камбоджей и Таиландом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лидеры Таиланда и Камбоджи Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Нородом Сиамони подписали совместную декларацию об отношениях между двумя странами с целью окончательного урегулирования вооруженного конфликта, разгоревшегося на границе в мае 2025 года. За процессом подписания наблюдал президент США Дональд Трамп, сообщили журналисты с места событий.

Рама Х и Сиамони подписали договор в Куала-Лумпуре (Малайзия) на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где лично присутствовал и Трамп, пишет РИА Новости. При подписании присутствовал лидер Малайзии Анвар Ибрагим. Соглашение предусматривает направление на границу межправительственных наблюдательных миссий от Малайзии и других стран АСЕАН для контроля за соблюдением перемирия.

Ранее Трамп заявил о том, что стороны пришли к мирному соглашению. Он объявил, что «сделка спасет миллионы жизней», и добавил, что в соответствии с договоренностями в ближайшее время будут освобождены 18 камбоджийских военнопленных.

