Таиланд и Камбоджа подписали документ по решению конфликта в присутствии Трампа
В Малайзии подписана декларация между Камбоджей и Таиландом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Лидеры Таиланда и Камбоджи Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Нородом Сиамони подписали совместную декларацию об отношениях между двумя странами с целью окончательного урегулирования вооруженного конфликта, разгоревшегося на границе в мае 2025 года. За процессом подписания наблюдал президент США Дональд Трамп, сообщили журналисты с места событий.
Рама Х и Сиамони подписали договор в Куала-Лумпуре (Малайзия) на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где лично присутствовал и Трамп, пишет РИА Новости. При подписании присутствовал лидер Малайзии Анвар Ибрагим. Соглашение предусматривает направление на границу межправительственных наблюдательных миссий от Малайзии и других стран АСЕАН для контроля за соблюдением перемирия.
Ранее Трамп заявил о том, что стороны пришли к мирному соглашению. Он объявил, что «сделка спасет миллионы жизней», и добавил, что в соответствии с договоренностями в ближайшее время будут освобождены 18 камбоджийских военнопленных.
Ранее, с 24 по 29 июля 2025 года, конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей перерос в интенсивные боестолкновения с применением тяжелого вооружения, артиллерии и авиации. Вооруженное противостояние удалось остановить после вмешательства США, Китая и Малайзии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.