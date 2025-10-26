Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
В мире

Таиланд и Камбоджа подписали документ по решению конфликта в присутствии Трампа

26 октября 2025 в 10:26
В Малайзии подписана декларация между Камбоджей и Таиландом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лидеры Таиланда и Камбоджи Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Нородом Сиамони подписали совместную декларацию об отношениях между двумя странами с целью окончательного урегулирования вооруженного конфликта, разгоревшегося на границе в мае 2025 года. За процессом подписания наблюдал президент США Дональд Трамп, сообщили журналисты с места событий.

Рама Х и Сиамони подписали договор в Куала-Лумпуре (Малайзия) на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где лично присутствовал и Трамп, пишет РИА Новости. При подписании присутствовал лидер Малайзии Анвар Ибрагим. Соглашение предусматривает направление на границу межправительственных наблюдательных миссий от Малайзии и других стран АСЕАН для контроля за соблюдением перемирия. 

Ранее Трамп заявил о том, что стороны пришли к мирному соглашению. Он объявил, что «сделка спасет миллионы жизней», и добавил, что в соответствии с договоренностями в ближайшее время будут освобождены 18 камбоджийских военнопленных.

Ранее, с 24 по 29 июля 2025 года, конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей перерос в интенсивные боестолкновения с применением тяжелого вооружения, артиллерии и авиации. Вооруженное противостояние удалось остановить после вмешательства США, Китая и Малайзии.

