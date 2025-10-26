Трампа снова собираются номинировать на Нобелевскую премию мира
Камбоджа номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Камбоджа выдвинет президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира за содействие в разрешении давнего конфликта с Таиландом. Об этом сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет. Американский лидер уже был номинирован на премию в этом году, но уступил место политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо.
«Отражая благодарность камбоджийского народа, я выдвинул кандидатуру президента Дональда Дж. Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Он, как я уже сказал, спас мирные жизни», — сказал Манет в эфире камбоджийского государственного телевидения.
В ходе саммита АСЕАН руководители Таиланда и Камбоджи подписали декларацию о двусторонних отношениях, призванную способствовать урегулированию конфликта, вспыхнувшего в мае 2025 года. За процедурой подписания наблюдал президент США Дональд Трамп, прибывший на встречу специально для участия в этом мероприятии.
Противостояние на границе между Таиландом и Камбоджей, зафиксированное с 24 по 29 июля, переросло в серьезные боевые столкновения с применением тяжелой бронетехники, артиллерии и авиации. Эскалация конфликта была остановлена благодаря достигнутому при международном посредничестве соглашению о прекращении огня. К разрешению ситуации подключились Штаты, Китай, а также Малайзия, которая в 2025 году возглавляет Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
