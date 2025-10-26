Трампа снова собираются номинировать на Нобелевскую премию мира

Камбоджа номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира Фото: Official White House / Shealah Craighead

Камбоджа выдвинет президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира за содействие в разрешении давнего конфликта с Таиландом. Об этом сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет. Американский лидер уже был номинирован на премию в этом году, но уступил место политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо.

«Отражая благодарность камбоджийского народа, я выдвинул кандидатуру президента Дональда Дж. Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Он, как я уже сказал, спас мирные жизни», — сказал Манет в эфире камбоджийского государственного телевидения.

В ходе саммита АСЕАН руководители Таиланда и Камбоджи подписали декларацию о двусторонних отношениях, призванную способствовать урегулированию конфликта, вспыхнувшего в мае 2025 года. За процедурой подписания наблюдал президент США Дональд Трамп, прибывший на встречу специально для участия в этом мероприятии.

