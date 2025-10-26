Путин рассказал о новом оружии с ядерной установкой, аналогов которому в мире нет
«Буревестник» может обходить все защитные системы по типу ПВО
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российская армия провела решающие испытания новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, этому оружию нет аналогов во всем мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поручив подготовить для ракеты всю инфраструктуру.
«Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности „Буревестник“ с ядерной энергетической установкой <...> Сейчас решающие испытания завершены <...> Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет <...> Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах», — сообщил Владимир Путин, его слова передали на официальном сайте Кремля.
Путин вспомнил, что когда в России заявили о разработке такого оружия, специалисты очень высокого уровня и класса сказали ему, что цель — хорошая и достойная, однако недостижимая в ближайшей перспективе. «Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса», — подчеркнул Путин.
Он поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову разработать инфраструктуру для новой ракеты. Герасимов отметил, что испытания «Буревестника» были проведены 21 октября 2025 года, в ходе них снаряд пролетел 14 тысяч километров и находился в воздухе около 15 часов. По его данным, полет прошел на ядерной силовой установке. «В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны», — заключил начальник Генштаба.
