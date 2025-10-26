Путин рассказал о новом оружии с ядерной установкой, аналогов которому в мире нет

«Буревестник» может обходить все защитные системы по типу ПВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская армия провела решающие испытания новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, этому оружию нет аналогов во всем мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поручив подготовить для ракеты всю инфраструктуру.

«Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности „Буревестник“ с ядерной энергетической установкой <...> Сейчас решающие испытания завершены <...> Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет <...> Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах», — сообщил Владимир Путин, его слова передали на официальном сайте Кремля.

Путин вспомнил, что когда в России заявили о разработке такого оружия, специалисты очень высокого уровня и класса сказали ему, что цель — хорошая и достойная, однако недостижимая в ближайшей перспективе. «Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса», — подчеркнул Путин.

