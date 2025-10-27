ФАС выявила медицинский картель на сумму более 812 млн рублей
27 октября 2025 в 14:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
ФАС выявила картель при проведении торгов на закупку жизненно необходимых лекарств, сообщили в ведомстве. Общая стоимость заключенных контрактов составила более 812 миллионов рублей. Аукционы были организованы для государственных учреждений в 71 регионе страны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал