Как оформить семейную ипотеку: подробная инструкция

Семейная ипотека предназначается для семей, в которых родился хотя бы один ребенок

Минфин России объявил о новых правилах предоставления льготной семейной ипотеки. С 1 февраля 2026 года супруги смогут оформить только один льготный кредит на семью и обязательно будут выступать как созаемщики.

Семейная ипотека в России предназначается для семей, в которых с 2018 года родился хотя бы один ребенок. В программе также могут участвовать семьи, имеющие детей-инвалидов или принимающие участие в усыновлении. Подробная инструкция по оформлению семейной ипотеки с учетом новых требований — в материале URA.RU.

Выберите банк-участник госпрограммы

Не все банки выдают кредиты по условиям льготной семейной ипотеки. Перечень участвующих кредитных организаций публикуется на сайте оператора программы — «ДОМ.РФ». В 2025 году в списке — 70 банков, где 64 предоставляют семейную ипотеку по ставке до 6% годовых для семей с детьми младше 6 лет. Изучите условия — требования к заемщикам и подходящей недвижимости могут различаться.

Заявку на семейную ипотеку можно подать онлайн

Подача заявки на ипотеку

Современные банки делают оформление кредита максимально удобным: заявку на семейную ипотеку можно подать онлайн через сайт или мобильное приложение. В анкете потребуется указать личные и контактные данные, паспортные сведения, ИНН, сведения о семейном положении и доходах.

Сбор необходимых документов

Для рассмотрения заявки потребуется подготовить комплект документов. В него, как правило, входят:

паспорта обоих супругов;

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке;

справки о доходах (2-НДФЛ или справка по форме банка);

документы, подтверждающие трудовой стаж;

выписка из трудовой книжки (по требованию банка);

СНИЛС.

В отдельных банках могут потребоваться дополнительные бумаги — уточните актуальный список перед сбором.

Решение по онлайн-заявке часто принимается оперативно

Рассмотрение заявки и оценка платежеспособности

Банк рассматривает заявку, проверяет достоверность сведений, оценивает доход, семейное положение, кредитную историю — и определяет общий имущественный лимит для вашей семьи. Решение по онлайн-заявке часто принимается оперативно — в течение нескольких дней.

Допуск к привлечению третьих лиц

Если общей суммы дохода супругов недостаточно для получения нужного размера кредита, программа допускает привлечение созаемщиков (например, родителей или других родственников). Совсем посторонних лиц, как правило, не рассматривают.

Подбор недвижимости и условия покупки

Максимальная сумма кредита составляет до 80% стоимости жилья

После одобрения лимита у заемщика есть три месяца на выбор подходящей недвижимости. Семейную ипотеку можно оформить:

в новостройках (особенно у аккредитованных застройщиков — их перечень размещен на сайтах банков);

на покупку готового жилья;

для строительства частного дома;

под рефинансирование ранее оформленной ипотеки (при соблюдении требований программы).

Максимальная сумма кредита составляет до 80% стоимости жилья. Остальные 20% — первоначальный взнос. Внести его можно из личных средств или средствами материнского капитала.

Банки предъявляют строгие требования к объекту купли: чаще всего кредиты выдают на новостройки от аккредитованных строительных компаний. Список таких компаний есть на сайтах банков и самих застройщиков. Для покупки вторичного жилья к нему также предъявляют дополнительные требования (например, отсутствие обременений).

Подготовка документов на недвижимость

Для заключения ипотечного договора обе стороны подписывают кредитное соглашение

После выбора объекта требуется оформить пакет документов на жилье. Для новостроек это чаще всего договор долевого участия (ДДУ) или договор купли-продажи. Потребуются выписка из ЕГРН, справка о первоначальном взносе (выписка со счета или сертификат маткапитала).

Для заключения ипотечного договора обе стороны (банк и заемщики) подписывают кредитное соглашение. В нем прописываются сумма займа, срок кредитования, процентная ставка, обязанности сторон и возможность досрочного погашения.

Какие ключевые изменения вступят с 2026 года