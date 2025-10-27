Минфин поменял правила предоставления семейной ипотеки
Основное нововведение заключается в запрете оформления двух льготных ипотечных кредитов на одну семью
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Минфин изменил правила семейной ипотеки. С 1 февраля 2026 года оформление двух льготных кредитов на одну семью запретят. Это решение закреплено в соответствующем документе министерства.
Основное нововведение заключается в запрете оформления двух льготных ипотечных кредитов на одну семью. Минфин утвердил, что супруги, претендующие на получение семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года, должны быть оформлены в качестве созаемщиков по единому кредиту. «По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика — гражданина Российской Федерации ... и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее Банк России уменьшил ключевую ставку, установив ее на отметке 16,5% годовых. Снижение ключевой ставки свидетельствует о постепенном восстановлении макроэкономической стабильности в стране, несмотря на сохраняющийся высокий уровень инфляции, находящейся вблизи 8%.
