Минфин поменял правила предоставления семейной ипотеки

Основное нововведение заключается в запрете оформления двух льготных ипотечных кредитов на одну семью. Минфин утвердил, что супруги, претендующие на получение семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года, должны быть оформлены в качестве созаемщиков по единому кредиту. «По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика — гражданина Российской Федерации ... и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации», — говорится в документе.