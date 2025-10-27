На Международном форуме сотрудничества Владимир Путин выступил с речью Фото: Роман Наумов © URA.RU

На прошедшем 26 октября Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, который состоялся в Национальном центре «Россия», стало очевидно, что Россия побеждает в информационной войне. Все больше стран поддерживает Россию и курс президента Владимира Путина на многополярность и защиту традиционных семейных ценностей. О том, что произошло на форуме — в материале URA.RU.

Что за Международный форум сотрудничества

Международный форум сотрудничества к 100-летию народной дипломатии — одно из ключевых событий года в сфере гуманитарного взаимодействия и международных общественных связей. Он был организован Обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством при поддержке Министерства иностранных дел и Администрации Президента Российской Федерации.

Главная цель форума — подвести итоги народной дипломатии и обсудить ее роль в современной мировой политике. Сегодня, когда международная повестка стремительно меняется, а борьба за умы и сердца людей становится частью глобальной конкуренции, именно народная дипломатия помогает России выстраивать доверительные отношения между странами.

В форуме приняли участие более 2 тысяч человек из России и более 60 зарубежных государств: от Китая и Индии до Италии, Аргентины, Польши и стран Африки. Среди участников — дипломаты, ученые, общественные деятели, журналисты, студенты и представители международных организаций.

Обращение Президента России Владимира Путина на форуме

Одним из ключевых моментов форума стало обращение президента России Владимира Путина к участникам. В своем послании глава государства подчеркнул, что народная дипломатия остается важнейшим инструментом укрепления доверия между странами и продвижения принципов справедливого, демократического миропорядка.

Речь Владимира Путина вызвала бурную поддержку на форуме Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Усилия народной дипломатии несомненно способствуют обеспечению законных интересов РФ на международной арене, укрепляют наше взаимодействие с единомышленниками и союзниками в целях построения справедливого, демократического, многополярного миропорядка», — отметил Президент.

Эти слова задали общий тон обсуждения на форуме. В них прозвучал главный посыл — Россия не стремится к доминированию, а выступает за уважение, партнерство и культурное взаимопонимание.

Реакция аудитории на обращение Владимира Путина

Речь президента вызвала живой отклик у участников. В кулуарах форума звучали слова поддержки, благодарности и признания в адрес России. Зарубежные гости единодушно отмечали, что курс Москвы на укрепление многополярного мира, уважение суверенитета и защиту традиционных ценностей сегодня разделяют миллионы людей по всему миру.

Президент Ассоциации «Венето–Россия» из Италии Пальмарино Дзоккателли подчеркнул, что несмотря на официальную антироссийскую политику западных элит, простые европейцы сохраняют теплое отношение к стране:

«Я, как и многие итальянские и европейские граждане, полностью поддерживаю политику президента Путина, направленную на укрепление традиционных ценностей. Тем самым президент и мудрое российское правительство не только увеличивают благосостояние своих граждан, но и укрепляют мораль и нематериальные блага», — заявил Пальмарино Дзоккателли.

Международный аналитик и писатель из Аргентины Кристиан Ламеса назвал внешнюю политику России «примером новой справедливой парадигмы» в международных отношениях: «Я абсолютно согласен с принципами, лежащими в основе внешней политики России, такими как защита многополярного мира, невмешательство во внутренние дела других стран и уважение их суверенитета независимо от положения на карте, численности населения и богатства».

Представители многих стран выступили с поддержкой политики России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Польский политолог Томаш Янковский также встал на сторону Владимира Путина и отметил, что многие народы Европы устали от давления «универсальных» западных норм и находят в позиции России здравый смысл и уважение к разнообразию культур. По его словам, западные ценности никогда не находили поддержки общественных движений в Польше.

«В декларации Владимира Путина о традиционных ценностях важен антиуниверсализм: уважение права каждого сообщества на собственное видение коллективных ценностей», — добавил Томаш Янковский. «Президент России отстаивает суверенитет, близкий сердцу многих поляков».

А представительница Индии Дебасмита Моулик подчеркнула, что стратегическое партнерство между Россией и Индией служит примером взаимного уважения и сотрудничества для всего Глобального Юга: «Индия наряду с Россией на протяжении последних восьми десятилетий активно поддерживала принципы многополярности на двустороннем, многостороннем и глобальном уровнях», — подчеркнула Дебасмита Моулик.

Российские методы народной дипломатии

Главным проводником поставленных президентом задач по формированию позитивного образа России за рубежом выступает Россотрудничество. Агентство расширяет сеть Русских домов и культурных центров — сегодня в 71 стране мира существует 87 представительств. В них проходят выставки, лекции, показы фильмов и просветительские акции, объединяющие тех, кто интересуется Россией и ее культурой.

Особое внимание уделяется продвижению русского языка: тысячи иностранных граждан проходят обучение в Русских домах, участвуют в языковых школах и образовательных программах. Россия также активно поддерживает поступление иностранных студентов в отечественные вузы — сейчас их в стране почти 400 тысяч. Эти выпускники становятся настоящими «народными послами» России в своих странах, укрепляя связи между культурами и народами.

Россотрудничество помогает и российским соотечественникам за рубежом, развивает историко-мемориальные проекты, содействует возвращению соотечественников на Родину и поддерживает общественные организации, объединяющие русскоязычные диаспоры.