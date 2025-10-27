Дарья Букаринова выиграла корону в номинации «Мисс Югра —2025» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дарья Букаринова из Ханты-Мансийска, выигравшая окружной конкурс красоты, победила в телешоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы». Участница выиграла главный приз — 10 миллионов рублей.

«Мы не знали, каким образом выберут победителя. В суперфинал вышли три человека, которые успешно прошли полосу препятствий. Кстати, это было самое сложное испытание за все шоу. Тогда я уронила бочку, до сих пор ноготь на ноге сходит. Оказалось, выбрать победителя доверили выбывшим участникам, порядка 20 человек отдавали голоса за претендентов. В чем мой секрет победы? Я выбрала не сдаваться. Считаю победу заслуженной», — поделилась Букаринова в беседе с URA.RU.

Участница выиграла главный приз — 10 миллионов рублей Фото: Предоставлено URA.RU Дарьей Букариновой, автор: Рената Агзамова

Выигранные деньги югорчанка потратит на новое жилье, а также развитие женского проекта. «Сначала закрою базовые потребности: обеспечу себя жильем, буду переезжать и выстраивать стабильный доход. Большая часть денег пойдет на развитие созданного мной женского сообщества, пока что это онлайн-проект. Но в будущем хотелось бы собираться офлайн с девчонками из разных городов», — добавила собеседница агентства.

Продолжение после рекламы