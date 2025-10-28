В Сургуте участники чемпионата по рукопашному бою устроили массовую драку. Видео
Массовая драка произошла на чемпионате по рукопашному бою в Сургуте
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою, который проходил в спорткомплексе «Таежный», участники и зрители устроили массовую драку. Видео инцидента распространилось в соцсетях.
«Массовая драка произошла во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
По предварительным данным, конфликт начался после того, как один из зрителей попытался пнуть участника. В потасовке приняли участие спортсмены и болельщики.
Видео: TikTok / zaga_055
