В Сургуте участники чемпионата по рукопашному бою устроили массовую драку. Видео

28 октября 2025 в 10:54
Массовая драка произошла на чемпионате по рукопашному бою в Сургуте

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою, который проходил в спорткомплексе «Таежный», участники и зрители устроили массовую драку. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

«Массовая драка произошла во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, конфликт начался после того, как один из зрителей попытался пнуть участника. В потасовке приняли участие спортсмены и болельщики.

Видео: TikTok / zaga_055

