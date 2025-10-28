Украинские чиновники рискуют остаться без зарплат в новом году

Чиновники могут лишиться зарплат и пенсий, если Украина не получит финпомощь до весны 2026-го Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские власти могут перестать платить зарплаты и пенсии чиновникам, если не получат финпомощь до весны 2026-го. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Как пишет издание, якобы Европа ищет способы поддержки Киева, а Еврокомиссия готовит документацию с вариантами. По данным испанской газеты El País, Брюссель якобы должен в сжатые сроки представить государствам предложение, которое позволит принять решение о финансировании Украины на саммите в декабре. Газета утверждает, что Киеву понадобится в ближайшие годы не меньше 130 миллиардов евро.

Помимо вероятного использования замороженных активов РФ, как утверждает газета, есть еще варианты. Например, выделение денег из бюджетов стран ЕС, однако это сложно. Из-за этого Брюссель переформулирует свое предложение по российским активам, чтобы убедить Бельгию, которая хочет, чтобы к их использованию присоединились страны G7.

