Страна ЕС пообещала помешать решению использовать российские активы
Бельгия пообещала ЕС не позволить изъять активы РФ без раздела рисков
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по использованию российских активов для Украины. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна сделает все возможное для блокировки решения Евросоюза об использовании замороженных российских активов, если Еврокомиссия не предоставит разумное предложение с учетом требований Брюсселя.
«Если требования Бельгии, включая прозрачность легальной базы, разделение рисков, участие всех стран с российскими активами в этом предложении — будут выполнены, то мы могли бы двигаться вперед. Если нет, я сделаю все, что в моих силах, на европейском уровне, а также на национальном, политическом и юридическом, чтобы остановить это решение», — предупредил де Вевер. Его слова приводит РИА Новости.
Барт де Вевер, выступая перед началом саммита ЕС в Брюсселе, на котором рассматривается инициатива об использовании замороженных российских суверенных активов на территории Евросоюза в пользу Украины, отметил, что ЕС следует быть готовым к судебным искам со стороны западных компаний. По его словам, такие иски могут возникнуть в случае потери этими компаниями своих активов в РФ в ответ на возможные действия Евросоюза.
Ранее Бельгия представила Европейскому союзу список условий по вопросу использования замороженных российских активов, обозначив ряд сценариев, которые страна считает для себя неприемлемыми, если речь идет о поддержке Украины. В числе основных требований, выдвигаемых Брюсселем, значится отказ от одобрения любых мер, способных трактоваться как конфискация активов. Кроме того, Бельгия подчеркивает необходимость предоставления юридически обязывающих и полностью исполнимых гарантий от стран ЕС, предусматривающих совместное несение всех текущих и будущих рисков, связанных как с деятельностью Euroclear, так и с самой Бельгией.
Материал из сюжета:Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.