Страна ЕС пообещала помешать решению использовать российские активы

Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по использованию российских активов для Украины. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна сделает все возможное для блокировки решения Евросоюза об использовании замороженных российских активов, если Еврокомиссия не предоставит разумное предложение с учетом требований Брюсселя.

«Если требования Бельгии, включая прозрачность легальной базы, разделение рисков, участие всех стран с российскими активами в этом предложении — будут выполнены, то мы могли бы двигаться вперед. Если нет, я сделаю все, что в моих силах, на европейском уровне, а также на национальном, политическом и юридическом, чтобы остановить это решение», — предупредил де Вевер. Его слова приводит РИА Новости.

Барт де Вевер, выступая перед началом саммита ЕС в Брюсселе, на котором рассматривается инициатива об использовании замороженных российских суверенных активов на территории Евросоюза в пользу Украины, отметил, что ЕС следует быть готовым к судебным искам со стороны западных компаний. По его словам, такие иски могут возникнуть в случае потери этими компаниями своих активов в РФ в ответ на возможные действия Евросоюза.

