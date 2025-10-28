«Это превышение полномочий»: в Екатеринбурге разгорелся спор из-за снесенных киосков

В мэрии подчеркнули, что при сносе киосков город действует по правилам, утвержденным правительством Свердловской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков предложил внести изменения в правила выноса и хранения незаконно установленных НТО (нестационарных торговых объектов), чтобы остановить их демонтаж, а где-то обеспечить возвращение. Вопрос был предложен к рассмотрению на комиссии гордумы по экономическому развитию, сообщает корреспондент URA.RU. Однако в мэрии это посчитали превышением полномочий, так как город действует по правилам, утвержденным правительством Свердловской области.

Жуков высказал опасение, что в связи с тем, что Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в конце сентября 2025 года отменил постановление властей региона, устанавливающее правила аренды участков без торгов на срок не более двух лет (вместо семи), предприниматели будут требовать продления договоров хотя бы до 2026 года (заключены в 2023 году до 2025-го). Также заговорят о компенсации, так как их киоски снесли.

«Вы предлагаете сейчас войти в компетенцию областных властей, взаимно увязать с порядком демонтажа. Я считаю, что это невозможно. Нужно соблюдать порядок, подготовить проект, получить заключение, в том числе юридического управления. Мое мнение, что в том виде, в котором вы предлагаете, это превышение полномочий», — подчеркнул глава департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин.

Он добавил, что федеральный закон предусматривает, что регион вправе сам установить сроки договоров по аренде, поэтому они не обязательно должны быть на семь лет. Это отметил и суд. Следовательно, снесенные киоски не будут возвращены, а демонтаж продолжится.