В Свердловской области появился новый детский омбудсмен

В заксо утвердили нового детского омбудсмена Татьяну Титову (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Татьяна Титова официально стала новым уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области. Кандидатура доцента Уральского государственного юридического университета была поддержана депутатами Законодательного собрания на заседании в понедельник, 28 октября. 41 депутат проголосовал за Титову на тайном голосовании. Ее назначение завершило период поиска преемника для Игоря Морокова, занимавшего этот пост с 2010 года.

«При вашем доверии я готова включаться в федеральную повестку и выступать с собственными инициативами», — сказала Титова. Кандидатура Татьяны Титовой была внесена губернатором Денисом Паслером в конце сентября.