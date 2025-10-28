Логотип РИА URA.RU
В Свердловской области появился новый детский омбудсмен

Титова стала новым уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области
28 октября 2025 в 12:54
Татьяна Титова официально стала новым уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области. Кандидатура доцента Уральского государственного юридического университета была поддержана депутатами Законодательного собрания на заседании в понедельник, 28 октября. 41 депутат проголосовал за Титову на тайном голосовании. Ее назначение завершило период поиска преемника для Игоря Морокова, занимавшего этот пост с 2010 года.

«При вашем доверии я готова включаться в федеральную повестку и выступать с собственными инициативами», — сказала Титова. Кандидатура Татьяны Титовой была внесена губернатором Денисом Паслером в конце сентября.

Перед голосованием в заксобрании ее кандидатура получила одобрение из Москвы. 21 октября ее кандидатуру единогласно поддержали профильные комитеты парламента — по законодательству и общественной безопасности и по социальной политике.

