В Свердловской области появился новый детский омбудсмен
В заксо утвердили нового детского омбудсмена Татьяну Титову (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Татьяна Титова официально стала новым уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области. Кандидатура доцента Уральского государственного юридического университета была поддержана депутатами Законодательного собрания на заседании в понедельник, 28 октября. 41 депутат проголосовал за Титову на тайном голосовании. Ее назначение завершило период поиска преемника для Игоря Морокова, занимавшего этот пост с 2010 года.
«При вашем доверии я готова включаться в федеральную повестку и выступать с собственными инициативами», — сказала Титова. Кандидатура Татьяны Титовой была внесена губернатором Денисом Паслером в конце сентября.
Перед голосованием в заксобрании ее кандидатура получила одобрение из Москвы. 21 октября ее кандидатуру единогласно поддержали профильные комитеты парламента — по законодательству и общественной безопасности и по социальной политике.
