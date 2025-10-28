На мемориале лежат вещи погибших девочек Фото: Илья Московец

На место стихийного мемориала в Ревде (Свердловская область), где водитель насмерть сбил двух сестер школьниц, принесли окровавленные детские вещи — кроссовки и шапку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На стихийном мемориале лежат кроссовки и шапка в крови. Также до сих пор возле входа в магазин видны следы крови», — рассказывает корреспондент. К месту трагедии жители города приносят детские игрушки, цветы и сладости, горят свечи. Началась панихида. К мемориалу стекаются люди, сейчас на месте около 300 человек.

В Ревде вечером 27 октября 37-летний Михаил в состоянии алкогольного опьянения за рулем «двенашки» насмерть сбил двух девочек. Еще одна попала в реанимацию. Мужчина потерял управление над автомобилем, из-за чего произошла трагедия. Сначала он влетел в девочек, а затем врезался в магазин «Монеточка», который был рядом.

1/5 К месту трагедии несут игрушки Фото: Илья Московец