На мемориал в Ревде, где насмерть сбили школьниц, принесли их окровавленные вещи. Фото, видео

28 октября 2025 в 11:17
На мемориале лежат вещи погибших девочек

Фото: Илья Московец

На место стихийного мемориала в Ревде (Свердловская область), где водитель насмерть сбил двух сестер школьниц, принесли окровавленные детские вещи — кроссовки и шапку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На стихийном мемориале лежат кроссовки и шапка в крови. Также до сих пор возле входа в магазин видны следы крови», — рассказывает корреспондент. К месту трагедии жители города приносят детские игрушки, цветы и сладости, горят свечи. Началась панихида. К мемориалу стекаются люди, сейчас на месте около 300 человек.

В Ревде вечером 27 октября 37-летний Михаил в состоянии алкогольного опьянения за рулем «двенашки» насмерть сбил двух девочек. Еще одна попала в реанимацию. Мужчина потерял управление над автомобилем, из-за чего произошла трагедия. Сначала он влетел в девочек, а затем врезался в магазин «Монеточка», который был рядом. 

К месту трагедии несут игрушки

Фото: Илья Московец


