В свердловском заксо утвердили трех ключевых министров
Старков (слева) и Злоказов (справа) утверждены единогласно
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На заседании свердловского парламента 28 октября были утверждены сразу три министра, которые будут работать на ключевых постах правительства. Алексей Кузнецов возглавляет министерство управления госимуществом (МУГИСО), Андрей Злоказов министерство социальной политики и Александр Старков министерство финансов. Все кандидатуры получили единогласную поддержку депутатов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
Каждый из утвержденных кандидатов пообещал продуктивную работу. «Социальное поле взаимодействия у нас обширное. Уверяю вас, что при согласовании постараюсь обеспечивать свою конструктивную деятельность», — отметил Злоказов.
Назначенные министры возглавляют ведомства, которые формируют основные статьи расходов и доходов областного бюджета. МУГИСО под руководством Кузнецова управляет госимуществом, приносящим доход в казну. Министерство финансов Старкова распределяет бюджетные средства, а соцблок Злоказова использует около 60% всего бюджета на выплаты и поддержку населения.
