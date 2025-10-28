В свердловском заксо утвердили трех ключевых министров

Старков (слева) и Злоказов (справа) утверждены единогласно Фото: Размик Закарян © URA.RU

На заседании свердловского парламента 28 октября были утверждены сразу три министра, которые будут работать на ключевых постах правительства. Алексей Кузнецов возглавляет министерство управления госимуществом (МУГИСО), Андрей Злоказов министерство социальной политики и Александр Старков министерство финансов. Все кандидатуры получили единогласную поддержку депутатов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

Каждый из утвержденных кандидатов пообещал продуктивную работу. «Социальное поле взаимодействия у нас обширное. Уверяю вас, что при согласовании постараюсь обеспечивать свою конструктивную деятельность», — отметил Злоказов.