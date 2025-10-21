Логотип РИА URA.RU
Новый детский обудсмен Свердловской области впервые рассказала о себе

Биография Татьяны Титовой, нового детского омбудсмена Свердловской области
21 октября 2025 в 17:28
Татьяна Титова станет новым детским омбудсменом

Татьяна Титова станет новым детским омбудсменом в Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков, управление информполитики заксобрания

21 октября кандидатуру Татьяны Титовой в качестве уполномоченного по правам человека в Свердловской области одобрили на заседании в комитетах заксо. Ранее она в 1997 году окончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии и более 23 лет работала там. В последние годы ключевым ее интересом являются права детей и их защита. Ее биография— в материале URA.RU.


Детство, образование

Титова Татьяна Александровна родилась в Забайкальском крае, но еще в детстве вместе с семьей переехала в Якутск. При выборе высшего образования ее выбор пал на институт прокуратуры УрГЮУ им. Яковлева (бывш. УрГЮА). «Я считаю, что в области юридического образования нет лучшего учебного заведения», -- сказала Титова на заседании комитета по социальной политике. В процессе научной деятельности она начала интересоваться правами ребенка. В 2000-м защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция права ребенка в системе общей регламентации прав человека» в Казанском государственном университете им. Ульянова-Ленина.

Карьера

В УрГЮУ Титова была старшим преподавателем, в 2009 году ей было присвоено ученое звание доцента. Является автором более десятка научных публикаций, посвященных международному праву, правам человека и правам ребенка. Под ее руководством студенты регулярно готовятся к участию в престижных конкурсах, таких как конкурс по международному гуманитарному праву им. Ф. Мартенса.

Личная жизнь

Как сказала сама Титова: «Я считаю, что моя личная жизнь сложилась». Сейчас она замужем второй раз, у нее двое детей. Дочери 22 года, она занимается творчеством, сейчас учится в Академии дизайна им. Штиглица. Сыну Титовой 14 лет, он занимается спортом и программированием.

Титова рассказала депутатам, что ее личная жизнь сложилась

Фото: Владимир Жабриков, управление информполитики заксобрания



Хроника выдвижения в качестве детского омбудсмена

В конце сентября 2025 года губернатор Свердловской области Денис Паслер внес ее кандидатуру на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания. Ее Кандидатура была направлена на предварительное согласование федеральным органам власти и получила одобрение. 21 октября 2025 года два профильных комитета — по законодательству и общественной безопасности и по социальной политике — поддержали её назначение. Председатель заксо Бабушкина заявила, что 28 октября на заседании областного парламента будет принято окончательное решение о ее назначении.

