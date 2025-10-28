Что грозит свердловчанину, насмерть сбившему двух девочек в Ревде

С большой вероятностью мужчине будут просить избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU

Михаилу С., который будучи пьяным сбил насмерть двух девочек в Ревде (Свердловская область), грозит до 15 лет лишения свободы и лишение прав до трех лет. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов.

«Согласно пресс-релизу Следственного комитета, мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле сбил трех девочек, две из них погибли, третья госпитализирована с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ, водителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с лишением прав управления до трех лет. В настоящий момент содеянное квалифицируется как тяжкое, но неосторожное преступление. Речь идет о грубом нарушении ПДД (в части выезда на тротуар и алкогольного опьянения), повлекшее по неосторожности смерть двух девочек. Если же доказательствами будет подтверждаться, что он сбил их намеренно, то может встать вопрос об умышленных преступлениях — убийстве двух девочек и причинению вреда здоровью третьей девочке», — пояснил Краснов.

Он также напомнил, что схожая история была в 2018 году, когда на улице Фурманова водитель выехал на тротуар и сбил людей. «Там тоже был вопрос — это нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда по неосторожности, или все-таки это умышленное преступление, когда человек намеренно выезжает и сбивает людей на тротуаре. В той ситуации суд пришел к выводу об умышленности действий водителя и осудил его за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — пояснил Краснов.

Продолжение после рекламы

По его словам, из имеющейся в открытом доступе информации в ревдинской истории речь пока идет только о тяжком неосторожном преступлении с наказанием до 15 лет лишения свободы. «Пьяный мужчина, что серьезно усугубляет меру его ответственности, не справляется с управлением и сбивает трех девочек на тротуаре, из которых две погибают, одна госпитализирована. С учетом факта опьянения и гибели несовершеннолетних следственные органы с большой вероятностью будут просить избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — пояснил Краснов.