Вручени награды прошло в торжественной обстановке Фото: telegram-канал Артема Жоги

Полпред президента в УрФО Артем Жога вручил орден Почета председателю законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«Заслуженная награда человеку, который на протяжении многих лет возглавляет парламент региона и вносит весомый вклад в развитие Среднего Урала. Законотворческая деятельность — это труд, от которого зависит благополучие миллионов жителей региона. За каждым принятым депутатами правовым актом стоят человеческие судьбы», — написал Артем Жога в своем telegram-канале.

Полпред также выразил благодарность за поддержку бойцов специальной военной операции. «Знаю, что Людмила Валентиновна неоднократно ездила на Донбасс и на передовую для поддержки свердловских военнослужащих, активно сотрудничает с коллегами-депутатами из Донецка и Луганска», — сообщил Жога.

Продолжение после рекламы

В ответ спикер заксобрания поблагодарила полпреда, губернатора Свердловской области Дениса Паслера и президента РФ Владимира Путина за оценку ее труда. «Благодаря совместной работе депутатов законодательного собрания мы достигли результатов, позволяющих гордиться нашим законодательством. Президент России ставит перед нами серьезные задачи в законотворческой деятельности по реализации стратегии национального развития и национальных проектов. И только во взаимодействии с исполнительными органами власти, с вниманием к нуждам и проблемам наших избирателей мы можем эффективно решать эти задачи», — сказала Бабушкина.

Также спикер заксо представила Жоге и Паслеру экспозицию с изделиями для бойцов СВО, которые создали неравнодушные жители области. Это костюмы, накидки, сети, балаклавы, нашлемники, окопные свечи, термоодеяла, госпитальные подушки, аптечки, бандажи, утепленные пояса, вязаные изделия, сухие пайки, чай, 3D-печатные лонгеты, альтернативные гипсу. Особое место занимают уральские дроны «Заноза» с наземной станцией управления.



