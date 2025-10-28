Силовики обратились к свердловчанам после ДТП, где погибли девочки

Авария унесла жизни двух девочек Фото: Илья Московец © URA.RU

Госавтоинспекция Ревды (Свердловская область) выступила с обращением после аварии, где погибли две несовершеннолетние девочки. Автоинспекторы призывают горожан сообщать о подозрительных водителях. Информационное сообщение появилось в соцсетях ведомства.

«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой проявить максимальную ответственность и бдительность. Если вы стали свидетелем вождения автомобиля лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, просим вас незамедлительно информировать сотрудников Госавтоинспекции. Ваши своевременные действия могут предотвратить трагедию и спасти человеческие жизни», — написали силовики. Телефон дежурной части МВД Ревды 8 (343) 975-15-68 (или 112).

Авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. По предварительным данным, 37-летний Михаил С. не справился с управлением, сбил троих девочек на светофоре и врезался в здание «Монетки». Две девочки погибли на месте ЧП, третья находится в больнице. За ее жизнь борются медики.

