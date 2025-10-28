Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Силовики обратились к свердловчанам после ДТП, где погибли девочки

ГАИ выступила с обращением после аварии в Ревде, где погибли две девочки
28 октября 2025 в 12:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Авария унесла жизни двух девочек

Авария унесла жизни двух девочек

Фото: Илья Московец © URA.RU

Госавтоинспекция Ревды (Свердловская область) выступила с обращением после аварии, где погибли две несовершеннолетние девочки. Автоинспекторы призывают горожан сообщать о подозрительных водителях. Информационное сообщение появилось в соцсетях ведомства.

«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой проявить максимальную ответственность и бдительность. Если вы стали свидетелем вождения автомобиля лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, просим вас незамедлительно информировать сотрудников Госавтоинспекции. Ваши своевременные действия могут предотвратить трагедию и спасти человеческие жизни», — написали силовики. Телефон дежурной части МВД Ревды 8 (343) 975-15-68 (или 112).

Авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. По предварительным данным, 37-летний Михаил С. не справился с управлением, сбил троих девочек на светофоре и врезался в здание «Монетки». Две девочки погибли на месте ЧП, третья находится в больнице. За ее жизнь борются медики. 

Продолжение после рекламы

Следователи возбудили уголовное дело. Михаилу грозит до 15 лет лишения свободы. Все новости по громкому ЧП — в сюжете агентства.

Материал из сюжета:

Пьяный водитель в Ревде сбил троих девочек

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал