Появилось видео, как из-под машины пьяного лихача в Ревде доставали сестер
Горожане продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу
Фото: Илья Московец © URA.RU
В распоряжении URA.RU появилось видео, как спасатели вытаскивали двух девочек, которых в Ревде сбил, предположительно, пьяный 37-летний Михаил С. Авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова возле продуктового магазина «Монетка».
Судя по кадрам, сначала медики загрузили в скорую помощь пострадавшего Михаила, который был в сознании. После этого из-под машины доставили тела двух сестер (7 и 9 лет).
После трагедии следствие возбудило уголовное дело. Михаилу грозит до 15 лет лишения свободы. По предварительным данным, он сел за рулем в состоянии опьянения, не справился с управлением и сбил троих несовершеннолетних. А затем влетел в здание «Монетки». Две девочки погибли на месте ЧП, а третью госпитализировали в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются медики.
Предположительно, Михаил купил машину лишь в начале октября. По словам местных жителей, мужчина мог несколько дней до аварии колесить по городу в нетрезвом виде. Все, что известно об этом, — в сюжете URA.RU.
