Появилось видео, как из-под машины пьяного лихача в Ревде доставали сестер

Горожане продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу

В распоряжении URA.RU появилось видео, как спасатели вытаскивали двух девочек, которых в Ревде сбил, предположительно, пьяный 37-летний Михаил С. Авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова возле продуктового магазина «Монетка».

Судя по кадрам, сначала медики загрузили в скорую помощь пострадавшего Михаила, который был в сознании. После этого из-под машины доставили тела двух сестер (7 и 9 лет).

После трагедии следствие возбудило уголовное дело. Михаилу грозит до 15 лет лишения свободы. По предварительным данным, он сел за рулем в состоянии опьянения, не справился с управлением и сбил троих несовершеннолетних. А затем влетел в здание «Монетки». Две девочки погибли на месте ЧП, а третью госпитализировали в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются медики.

