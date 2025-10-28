Выставка продлится до 25 января Фото: Илья Московец © URA.RU

В Музее наива в Екатеринбурге открылась выставка «Люди, львы, орлы и фороракосы» из уникальной частной коллекции искусствоведа Натальи Коловершиной. Посетители смогут увидеть необычные картины самобытных художников Южного Урала — электриков, слесарей, инженеров, охотников, которые изображали древних животных, панно из перьев и создавали ироничные скульптуры.

«Мы строили экспозицию таким образом, чтобы каждому автору было уделено отдельное внимание в каждом пространстве, где раскроется тот микрокосмос, который он создает в своем творчестве. Поэтому мы здесь с вами встречаем и яркую Африку, где нет абсолютно никаких границ фантазии, появляются зеленые зебры, розовые гепарды и так далее. Таким образом, у нас сложилось несколько авторских блоков», — пояснили представители музея.

Исмагил Мухаметжанов был приверженцем солнечной палитры Фото: Илья Московец © URA.RU

Ключевое место в экспозиции занимает Исмагил Мухаметжанов, чьи масштабные произведения посвящены народным героям Салавату Юлаеву и Василию Чапаеву, а также сказочному миру африканских животных. Не менее заметным является творчество Ольги Ореховой-Соколовой. Ее «палеонтологический цикл» и иллюстрации к энциклопедии «Дикие кошки» выделяются редким сочетанием научной точности и богатого художественного воображения. Яркое проявление ее творческой индивидуальности — масштабные фасадные росписи на сотнях квадратных метров, которые художница выполняла самостоятельно.

Значимую часть выставки составляют небольшие скульптуры Альберта Валявина. Его фигурки и жанровые композиции, вырезанные из липы, пронизаны ироничным юмором и наследуют традиции народной деревянной игрушки. Произведения мастера представляют собой своеобразный «народный театр» в дереве, где каждое лицо наделено легко узнаваемым образом.

Елена и Светлана Мазуниных используют засушенные растения в своих работах Фото: Илья Московец © URA.RU

Особое внимание также стоит обратить на флористические панно сестер Елены и Светланы Мазуниных. Используя засушенные растения родного Урала, они создают сложные декоративные композиции, одновременно напоминающие старинный гобелен и гербарий.

Выставка «Люди, львы, орлы и фороракосы» откроется 29 октября и завершится 25 января 2026 года. Ее можно посмотреть в Музее наива.