Свердловчанке, потратившей миллионы сына героя СВО, ужесточили наказание
Следствие считает, что женщина потратила чужие деньги
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Свердловский облсуд ужесточил наказание жительнице Верхотурья Ирине Шмелевой, осужденной за присвоение чужих выплат за погибшего на СВО бойца (деньгами, по версии следствия, должен был распоряжаться сын солдата). Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, Шмелева якобы присвоила и потратила на собственные нужды 5,4 млн рублей. В январе суд приговорил ее к условному лишению свободы на три года. Позже наказание снизили на два месяца.
«На приговор было подано апелляционное представление прокурора и жалоба адвоката осужденной. Облсуд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор суда первой инстанции, назначив Шмелевой реальное наказание — 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в инстанции.
Адвокат Денис Каменных считает свою доверительницу Шмелеву невиновной. По его словам, она оформила опекунство над сыном умершего бойца и купила жилье, в котором они проживали. А силовики считают, что квартиру она оформила на своего нового супруга (как и машину). «Внучке приобрела мебель и бытовую технику. По закону она должна была сообщить опеке о получении денег и зачислить их на счет сына», — ранее рассказывали в суде фабулу дела.
