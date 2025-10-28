Ревдинцы несут цветы и игрушки к месту, где насмерть сбили детей: онлайн-трансляция
Горожане приносят цветы, игрушки и свечи (архивное фото)
В Ревде, на месте трагедии, где накануне в результате наезда нетрезвого водителя погибли две сестры, жители города организовали стихийный мемориал. С раннего утра туда приходят горожане, чтобы возложить цветы и детские игрушки, зажечь лампады в память о погибших. Многие из пришедших не могут сдержать слез. О том, как город скорбит — в онлайн-трансляции.
15:57 Девочки из школы №2, которые ранее учились вместе с погибшими сестрами, утверждают, что в день аварии данный водитель уже едва не наехал на их знакомую — девушку, проживающую кварталом выше.
15:32 Третья пострадавшая девочка остается в стабильно тяжелом состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, получает весь необходимый комплекс лечебных мероприятий в отделении реанимации. Кроме того, ее состояние находится под постоянным наблюдением специалистов территориального центра медицины катастроф.
15:20 По сообщениям местных жителей, мужчина сначала въехал на автомобиле в магазин, затем выехал задним ходом и вновь совершил наезд на здание. В этот момент под колесами автомобиля оказались две девочки, которых очевидцы впоследствии вытащили из-под колес автомобиля.
14:40 В момент дорожно-транспортного происшествия рядом с сестрами находилась их подруга — девочка выжила, однако в настоящее время пребывает в тяжелом состоянии, и врачи продолжают бороться за ее жизнь. Местные жители, обсуждая произошедшее, выражают надежду на ее выздоровление и молятся за нее.
Священнослужитель местной церкви совершил молитву по погибшим детям
14:21 Двух сестер, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, воспитывала одна мать. Жители организовали сбор пожертвований для оказания финансовой поддержки семье и проведения похорон.
Сотрудники ГАИ возлагают цветы к импровизированному мемориалу
14:05 После трагедии тема безопасности на дорогах вновь оказалась в центре общественного внимания. Жители Ревды обеспокоены частыми случаями управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Многие высказываются за ужесточение контроля и увеличение ответственности для водителей, садящихся за руль пьяными.
13:55 С раннего утра 28 октября на месте трагедии стали появляться люди. Жители Ревды организовали стихийный мемориал: к месту аварии несут цветы, мягкие игрушки, зажигают лампады в память о погибших девочках. Горожане разных возрастов приходят выразить свою скорбь — многие из них не могут сдержать слез, осознавая масштаб произошедшей беды.
С самого утра горожане несут цветы
13:54 Вечером 27 октября в Ревде произошла трагедия: водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех несовершеннолетних. После наезда автомобиль продолжил движение и врезался в здание магазина. В результате происшествия две девочки, являвшиеся сестрами, скончались на месте от полученных травм. Еще одну пострадавшую с тяжелыми повреждениями доставили в больницу бригадой скорой медицинской помощи. Вся информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
