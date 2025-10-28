В свердловском заксо разгорелся конфликт при принятии нового закона о мэрах

Выбирать мэров свердловских городов теперь будет губернатор Фото: Илья Московец © URA.RU

На заседании свердловского заксобрания, где рассматривали законопроект, меняющий правила избрания глав (фамилии кандидатов в думу будет вносить губернатор), разгорелся конфликт. Фракции партий по-разному отреагировали на инициативу. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент URA.RU.

Депутат Олег Гордеев из КПРФ яро раскритиковал предложение. «Наша фракция считает, что истинная цель данного закона не приведение в соответствие федеральному законодательству, а построение управленческой модели, полностью зависимой от вертикали власти. Это шаг назад в развитии демократии, это удар по правам граждан и это отравление самого института местной власти, который должен быть максимально близок к народу», — сказал депутат, заявив, что их фракция не поддерживает закон.

Депутат Евгений Старков задал Гордееву колкий вопрос: «А в период правления коммунистической партии разве были прямые выборы?». Гордеев от ответа ушел.

Также к изменениям неоднозначно отнеслась партия «Новые люди». Лидер фракции Рант Краев предлагал альтернативные решения, но председатель парламента Людмила Бабушкина остановила его, сказав, что он не до конца понимает суть закона. «Рант Кароевич, переслушайте потом свое выступление», — отметила она. При голосовании за закон в третьем чтении «за» проголосовали 34 депутата, против — 5, один воздержался. Закон принят.