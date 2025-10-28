Мемориал, сбор средств, самосуд: новые подробности аварии в Ревде, где погибли девочки. Фото
На месте гибели девочек возвели стихийный мемориал
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сестер (7 и 9 лет), погибших в аварии в Ревде вечером 27 октября, воспитывала только мама. Местные жители открыли сбор средств, чтобы помочь организовать похороны. Все, что известно о трагедии, которая потрясла город, — в материале URA.RU.
«Говорят, что их родители развелись. Ходят слухи, что отец уехал на СВО. Мама работает на местной фабрике по производству сладостей. Сейчас весь город переживает эту трагедию. В школах, где учились девочки, организовали сбор средств. Помогают все», — рассказала собеседница агентства.
Также деньги собирают на лечение 11-летней девочки, которая выжила после ДТП. Она находится в больнице в искусственной коме на ИВЛ. У некоторых возникли трудности с переводами средств. «Банки временно блокируют карты некоторых людей. Видимо, очень много переводов одновременно происходит. В банках думают, что это мошенники», — отметила местная жительница.
Известно, что девочки ходили в одну школу, дружили. Они занимались танцами. «[Выжившая] — отличница, победительница различных конкурсов и олимпиад, активистка и староста своего класса», — рассказала о ней учительница.
Предположительно, виновником аварии стал 37-летний Михаил С., который недавно вернулся из зоны боевых действий на Украине. Мужчина купил Lada лишь в начале октября. Предварительно, он сел за руль пьяным, не справился с управлением и влетел в троих девочек на светофоре, а после этого врезался в здание продуктового магазина «Монетка».
Погибшие девочки
Фото: читатель URA.RU
Сам мужчина тоже попал в больницу в тяжелом состоянии. По слухам, там дежурили (или дежурят до сих пор) силовики. Правоохранители не хотят допустить самосуда.
В больнице Михаил пришел в себя и пытался вспомнить, что натворил. Следователи возбудили уголовное дело. Михаилу грозит до 15 лет лишения свободы. По словам местных жителей, мужчина мог поднимать руку на свою супругу, которая работает воспитателем в детском садике.
Утром 28 октября на месте трагедии устроили стихийный мемориал. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
Фото: Илья Московец © URA.RU
- Илья28 октября 2025 13:27Нужно ужесточать наказание за пьяную езду: повышать штрафы и конфисковывать автомобили с первого же раза. Данный водитель три раза попадался пьяным, а машину у него не конфисковали. Также нужно создать реестр пьяных водителей, чтобы запретить им продавать машины.