«Золотой Граммофон 2025»: три десятилетия народной любви к музыке

Москва 30 и 31 октября 2025 года вновь станет центром музыкальной жизни страны. На сцене ВТБ Арены пройдут два масштабных события, посвященных 30-летию национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Публика увидит грандиозное шоу, которое объединит прошлое и настоящее отечественной эстрады. Подробнее о премии российской популярной музыки — в материале URA.RU.

История премии

Премия «Золотой Граммофон» была учреждена в 1996 году радиостанцией «Русское радио». Изначально она задумывалась как символ народного признания исполнителей, чьи песни чаще всего звучали в эфире и занимали верхние строчки хит-парада. В отличие от многих музыкальных конкурсов, здесь победителей определяют не критики и не продюсеры, а сами слушатели. Именно поэтому «Золотой Граммофон» заслужил репутацию народной премии — награды, которой доверяют миллионы.

С момента основания церемония прошла путь от камерного мероприятия до одного из главных культурных событий страны. За 29 лет существования вручено около 750 статуэток, а имена лауреатов стали синонимами успеха.

Рекордсменом остается Филипп Киркоров — обладатель более двух десятков «граммофонов». В числе постоянных участников и многократных лауреатов — Николай Басков, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Дима Билан и многие другие исполнители, чьи голоса стали частью музыкальной истории России.

Сама идея награды выросла из одноименной программы «Русского радио», стартовавшей еще в 1995 году. В хит-параде «Золотой граммофон» каждую неделю определялись двадцать самых популярных композиций. По итогам года артисты, чьи песни продержались в чарте дольше двадцати недель, получали заветную статуэтку. Этот принцип сохраняется и по сей день, оставаясь гарантией объективности и народного участия.

Эволюция статуэтки

В разные годы внешний облик «Золотого Граммофона» неоднократно менялся, отражая дух времени. Первые награды напоминали миниатюрные копии настоящих граммофонов, установленные на малахитовых подставках. Позднее им придали более современный вид, заменив постаменты на стеклянные. В 2012 году за редизайн трофея взялся известный дизайнер Карим Рашид, превративший награду в футуристический символ музыкального изобилия — «рог изобилия», как выразился Николай Басков.

Юбилейная статуэтка 2025 года стала настоящим ювелирным произведением искусства. Ее создали мастера бренда «Бронницкий ювелир». Каждый трофей выполнен из сплава с покрытием из золота 999 пробы и инкрустирован 240 кристаллами. На изготовление одной награды уходит более ста часов ручной работы. Таким образом, «Золотой Граммофон» в буквальном смысле оправдал свое название, превратившись в драгоценность, символизирующую блеск российской эстрады.

Юбилейное шоу 2025 года

Тридцатая церемония обещает стать событием исключительного масштаба. Организаторы задумали ее как музыкальное путешествие во времени: от песен, звучавших в девяностых, до хитов, которые сегодня возглавляют чарты.

На сцену ВТБ Арены выйдут артисты разных поколений — признанные легенды и новые звезды. Среди участников — Дима Билан, Николай Басков, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Лариса Долина, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Алсу, группа «Дискотека Авария», «Иванушки International», Артур Пирожков, «Отпетые мошенники» и многие другие.

Программа

30 октября состоится юбилейный концерт, объединяющий лауреатов разных лет. Он станет данью уважения тем, кто создавал музыкальную летопись страны. Зрителей ждут живые версии легендарных песен, эксклюзивные дуэты, редкие совместные выступления и особые постановочные номера, в которых сочетаются классика и современные сценические технологии.

31 октября пройдет главная церемония награждения — кульминация фестиваля. В этот вечер «Русское Радио» назовет имена лучших исполнителей 2025 года. Награды получат артисты, чьи композиции чаще всего звучали в эфире и стали символом уходящего года.

Чем важна премия

За три десятилетия «Золотой Граммофон» превратился в отражение культурного пульса страны. Он стал своеобразной хроникой российской эстрады, где каждая статуэтка напоминает о конкретной эпохе, о песне, с которой связаны личные воспоминания миллионов слушателей.

Критики отмечают, что именно «Русское Радио» сумело объединить аудиторию по всей стране, создав пространство общей музыкальной идентичности. Песни лауреатов «Граммофона» звучат в домах, автомобилях, на праздниках и концертах — они сопровождают людей на протяжении жизни.

С годами премия приобрела международное признание, а участие в ней стало показателем статуса исполнителя. Для артистов получить «Золотой Граммофон» — значит подтвердить любовь слушателей и закрепить свое имя в музыкальной истории России.

Традиции и символика «Золотого Граммофона»

Особенностью церемонии остается ее эмоциональность. Вручать награды традиционно приглашают известных артистов, телеведущих, актеров и общественных деятелей. Именно здесь родился термин «вручант» — человек, передающий статуэтку победителю. Этот элемент добавляет церемонии живости и юмора, а зрителям — ощущения причастности к большому празднику.

В разные годы «Золотой Граммофон» проходил на самых престижных площадках — от Кремлевского дворца до Ледового дворца в Санкт-Петербурге. С 2019 года главным домом премии стала московская ВТБ Арена, способная объединить десятки тысяч зрителей и создать атмосферу масштабного шоу мирового уровня.

В ожидании юбилея

Организаторы готовят зрелище, в котором соединятся свет, звук, архивные видеокадры, новые технологии и живые эмоции артистов. На экранах появятся кадры прошлых церемоний, а сцена превратится в символический мост между поколениями музыкантов.