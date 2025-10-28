Инсайд URA.RU подтвердился: комитет свердловского заксо по экологии возглавит Ершов

Михаил Ершов был назначен председателем комитета по экологии Фото: Илья Московец © URA.RU

На заседании свердловского парламента 28 октября депутаты законодательного собрания назначили Михаила Ершова на пост председателя комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды. Его кандидатура, как ранее и анонсировало URA.RU, была предложена для замены Сергея Никонова, который в сентябре досрочно сложил полномочия, чтобы возглавить аппарат губернатора и правительства региона.

«Мы принимаем решение с сожалением, но и с гордостью за то, что наши ряды востребованы», — прокомментировала руководитель заксо Людмила Бабушкина переход Никонова в аппарат губернатора.