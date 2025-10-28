В Кремле высказались о встрече Путина и Ким Чен Ына в России
По словам Пескова, на прошедшей встрече в Кремле с Цой Сон Хи обсужадались планы по развитию дружбы РФ и КНДР
Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Сейчас пока нечего сообщить по этой теме (встрече Путин и Ким Чен Ына — прим. URA.RU)», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли российский лидер возможность визита главы КНДР на вчерашней встрече с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Как отметил представитель Кремля, в ходе переговоров Путина и Цой Сон Хи были затронуты другие аспекты. В частности, планы развития дружбы РФ и КНДР.
Путин накануне провел переговоры в Москве с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Во встрече с северокорейским дипломатом приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также помощник президента Юрий Ушаков. В ходе переговоров глава российского государства попросил Цой Сон Хи передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну искренние пожелания. В ответ министр отметила, что ей известно о теплой встрече между двумя главами государств, передает 360.ru.
