В Кремле высказались о встрече Путина и Ким Чен Ына в России

В Кремле сообщили, что встреча Путина и Ким Чен Ына в России пока не планируется
28 октября 2025 в 14:25
По словам Пескова, на прошедшей встрече в Кремле с Цой Сон Хи обсужадались планы по развитию дружбы РФ и КНДР

Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Сейчас пока нечего сообщить по этой теме (встрече Путин и Ким Чен Ына — прим. URA.RU)», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли российский лидер возможность визита главы КНДР на вчерашней встрече с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Как отметил представитель Кремля, в ходе переговоров Путина и Цой Сон Хи были затронуты другие аспекты. В частности, планы развития дружбы РФ и КНДР.

Путин накануне провел переговоры в Москве с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Во встрече с северокорейским дипломатом приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также помощник президента Юрий Ушаков. В ходе переговоров глава российского государства попросил Цой Сон Хи передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну искренние пожелания. В ответ министр отметила, что ей известно о теплой встрече между двумя главами государств, передает 360.ru.

Комментарии (1)
  • Павел
    28 октября 2025 14:41
    Нужно попросить Ким Чен Ына чтобы отправил к нам на работу в полицию 250 тыс граждан , думаю большая польза будет по борьбе с незаконопослушными
