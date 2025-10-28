В Кремле высказались о встрече Путина и Ким Чен Ына в России

По словам Пескова, на прошедшей встрече в Кремле с Цой Сон Хи обсужадались планы по развитию дружбы РФ и КНДР Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Сейчас пока нечего сообщить по этой теме (встрече Путин и Ким Чен Ына — прим. URA.RU)», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли российский лидер возможность визита главы КНДР на вчерашней встрече с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Как отметил представитель Кремля, в ходе переговоров Путина и Цой Сон Хи были затронуты другие аспекты. В частности, планы развития дружбы РФ и КНДР.

