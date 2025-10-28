ВС РФ освободили часть Красноармейска
28 октября 2025 в 14:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о полном освобождении микрорайона Троянда в Красноармейске от подразделений украинских вооруженных формирований.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал