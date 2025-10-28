Логотип РИА URA.RU
Сийярто: безопасность Европы без России невозможна

28 октября 2025 в 15:32
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Построение системы европейской безопасности без участия России неевозможно. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. 

«Россия — самая большая страна на земле. Россия находится рядом с нами. Мы не можем отрицать этот факт. Независимо от того, согласны мы или не согласны по основным вопросам, суть в географическом присутствии и реальности России здесь. Поэтому отрицать факт присутствия России и строить на этом отрицании архитектуру безопасности просто нереально», — подчеркнул Сийярто журналистам на конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Еще в мае президент РФ Владимир Путин заявлял, что новая архитектура безопасности в мире должна быть равной и неделимой. Все государства, по его словам, должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет интересов других стран.

