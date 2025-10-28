Лавров заявил, что Запад не скрывает подготовку к новой большой войне

Лавров заявил о подготовке Запада к большой войне в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны открыто готовятся к новой крупной войне в Европе, создавая военные коалиции и развивая ядерное сотрудничество. Об этом он сообщил на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Они не скрывают приготовления, которые ведут к западу от Союзного Государства России и Белоруссии — приготовление новой большой европейской войны», — подчеркнул Лавров. Глава МИД напомнил, что Франция и Великобритания договорились о координации ядерных сил, а Германия с Великобританией подписали соглашение о военном сотрудничестве с возможным «ядерным измерением».