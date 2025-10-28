Лавров заявил, что Запад не скрывает подготовку к новой большой войне
Лавров заявил о подготовке Запада к большой войне в Европе
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны открыто готовятся к новой крупной войне в Европе, создавая военные коалиции и развивая ядерное сотрудничество. Об этом он сообщил на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Они не скрывают приготовления, которые ведут к западу от Союзного Государства России и Белоруссии — приготовление новой большой европейской войны», — подчеркнул Лавров. Глава МИД напомнил, что Франция и Великобритания договорились о координации ядерных сил, а Германия с Великобританией подписали соглашение о военном сотрудничестве с возможным «ядерным измерением».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что европейские страны открыто обсуждают подготовку к возможной войне с Россией и не скрывают намерений проводить провокации, в том числе в Балтийском море. Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о попытках Евросоюза спровоцировать вооруженное противостояние с Россией на фоне событий вокруг Украины.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.