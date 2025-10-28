Логотип РИА URA.RU
Лавров объяснил, почему не восстанавливаются авиарейсы с США

28 октября 2025 в 16:12
По словам Лаврова, тема авиасообщения с США неоднократно поднималась российской стороной

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия уже обращалась к США с предложением возобновить авиасообщение. Однако, американская сторона пока не проявила достаточного интереса к данному вопросу. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Пока из наших разговоров с американскими коллегами ощущаем, что это не их приоритет», — сказал Лавров на полях Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности. Трансляция доступна в официальном telegram-канале МИД РФ.

С 2022 года прямое авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами было приостановлено в результате обострения отношений между странами. По словам главы МИД РФ, эта тема неоднократно поднималась российской стороной еще в самом начале 2025 года. «Мы предложили давно, еще во время первых контактов в январе-феврале этого года, предложили возобновить прямое авиасообщение», — подчеркнул Лавров.

