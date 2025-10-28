Лавров объяснил, почему не восстанавливаются авиарейсы с США

По словам Лаврова, тема авиасообщения с США неоднократно поднималась российской стороной Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия уже обращалась к США с предложением возобновить авиасообщение. Однако, американская сторона пока не проявила достаточного интереса к данному вопросу. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Пока из наших разговоров с американскими коллегами ощущаем, что это не их приоритет», — сказал Лавров на полях Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности. Трансляция доступна в официальном telegram-канале МИД РФ.