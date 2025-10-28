Путин проведет важное совещание с правительством
Путин встретится с членами правительства
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В среду, 29 октября, президент России Владимир Путин проведет рабочее совещание с членами кабинета министров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Тема заседания касается развития рыбохозяйственного комплекса.
«29 октября Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что центральной темой станет обсуждение вопросов, связанных с развитием рыбохозяйственного комплекса страны.
Согласно распространенной информации, с основными докладами по данной теме на совещании выступят руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Планируется, что они представят свой анализ текущего состояния и перспектив отрасли.
