Самойлова резко раскритиковала Джигана за неявку в суд по делу о разводе
Джиган не пришел на предварительное заседание по делу о разводе
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Музыкант Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) не явился на судебное заседание по делу о разводе. Из-за его неявки модель Оксана Самойлова резко высказалась в адрес певца.
«Джигану нужно повзрослеть, это не происходит за день, за два. Я уже 17 лет ждала. Я предполагала, что сегодня он не придет. Мы с ним не виделись давно, с 20 сентября. Дети находятся, когда хотят, с папой, когда хотят, со мной», — заявила Самойлова. Ее слова передает «Super.ru». Сообщается, что Джиган отправил в суд вместо себя своего представителя.
По словам модели, с супругом она не виделась с 20 сентября. Самойлова также сообщила, что дети сейчас живут по настроению — либо с отцом, либо с ней.
28 октября состоялось предварительное судебное заседание по делу о разводе между репером Джиганом и блогером Оксаной Самойловой. Рассмотрение иска о расторжении брака назначено на 17 ноября, передает RT. У пары четверо общих детей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.