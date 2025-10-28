Логотип РИА URA.RU
Самойлова резко раскритиковала Джигана за неявку в суд по делу о разводе

Самойлова: Джигану нужно повзрослеть
28 октября 2025 в 17:33
Джиган не пришел на предварительное заседание по делу о разводе

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) не явился на судебное заседание по делу о разводе. Из-за его неявки модель Оксана Самойлова резко высказалась в адрес певца.

«Джигану нужно повзрослеть, это не происходит за день, за два. Я уже 17 лет ждала. Я предполагала, что сегодня он не придет. Мы с ним не виделись давно, с 20 сентября. Дети находятся, когда хотят, с папой, когда хотят, со мной», — заявила Самойлова. Ее слова передает «Super.ru». Сообщается, что Джиган отправил в суд вместо себя своего представителя.

По словам модели, с супругом она не виделась с 20 сентября. Самойлова также сообщила, что дети сейчас живут по настроению — либо с отцом, либо с ней.

28 октября состоялось предварительное судебное заседание по делу о разводе между репером Джиганом и блогером Оксаной Самойловой. Рассмотрение иска о расторжении брака назначено на 17 ноября, передает RT. У пары четверо общих детей.

