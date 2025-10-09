«Меня не любили просто так»: в чем кроется причина развода Оксаны Самойловой и Джигана

Среди поклонников пары модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) появились слухи о том, что они переживают кризис в отношениях. По данным telegram-канала Mash, пара разводится. Блогерша подала соответствующее заявление в суд 6 октября — впереди у пары предварительное заседание и месяц на примирение. Самойлова и Джиган вместе с 2010 года, в 2012-м они поженились.
При этом недавно рэпера видели в одном из развлекательных заведений в компании девушки. Оксана Самойлова пока воздерживается от публичных заявлений по этому поводу, однако открыто говорит о тяжелом эмоциональном состоянии в своих соцсетях. В чем кроется причина развода звездной пары — в материале URA.RU.
Самойлова намекает на развод в своих соцсетях
Почти на протяжении месяца Оксана Самойлова не публиковала посты в своих социальных сетях, что вызвало у части подписчиков подозрения о возможных трудностях в ее семейной жизни. Позднее блогер сообщила, что находится в Милане на Неделе моды. В это же время она разместила фотографию, на которой были запечатлены двое мужчин, отдыхающих в кафе с детскими колясками. Самойлова обратила внимание, что мужчины проводят время с детьми без присутствия своих супруг. По словам предпринимательницы, увиденная сцена произвела на нее сильное впечатление, поскольку подобной гармонии она не наблюдала в собственной семье.
Позже 37-летняя модель разместила трогательное видео, на котором она укутана в теплый плед и лежит на коленях у матери. Оксана Самойлова призналась, что в данный момент особенно остро нуждается в поддержке и понимании со стороны близких.
«Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — поделилась блогерша в ролике.
Как Джиган подогревает слухи о разводе
Слухи о разладе между супругами начали появляться еще летом. Впоследствии эти предположения находили косвенное подтверждение: Джиган все чаще появлялся на светских мероприятиях либо в одиночестве, либо вместе с детьми, тогда как Оксана отсутствовала. В те моменты она была занята собственными делами или имела другие планы. Если же Самойлова все же посещала премьеру, что происходило довольно редко, на красной дорожке практически никогда не было Джигана.
Кроме того, самый громкий скандал в паре разразился в 2020 году, когда у рэпера возникли серьезные проблемы с запрещенными веществами, его отправили в рехаб. Тогда Оксана Самойлова смогла сохранить семью. На текущий день Джигана заметили на вечеринке с коллегой Тимати. Их окружало множество шикарных моделей. Артистов засняли, танцующими в клубе, выглядели они счастливыми.
Что говорят в медиасфере о разводе пары
Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что сообщения о проблемах в отношениях между Самойловой и Джиганом имеют под собой основания. В комментарии для портала Woman.ru он отметил, что в их браке не все складывается благополучно. Джиган — медийная личность, и, как многие его коллеги, сталкивается с определенными сложностями в личной жизни. В их отношениях уже случались непростые периоды и кризисные моменты.
По словам Дворцова, не исключено, что Оксана не может дать рэперу то, что ему необходимо. Однако говорить о разводе пока рано: вероятно, сейчас пара проходит через очередной кризис, возможно, решит временно разойтись, заключил Сергей Дворцов. По его словам, если бы Оксана или Джиган приняли окончательное решение расстаться или нуждались бы в сторонних советах, то сообщили бы об этом сами.
